La liturgia nella Fase 2

FANO Dopo le prime sperimentazioni delle messe infrasettimanali, ieri con la celebrazioni delle messe festive si è svolta la prova del nove dell'applicazione delle nuove norme concordate tra la Conferenza e il Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Anche se in sostanza il rito liturgico è rimasto tale eguale, le modifiche introdotte al comportamento dei fedeli, pur temporanee, costituiscono la più importante variazione adottata, rispetto ai cambiamenti decretati dal Concilio Vaticano II. Un comportamento che in tutte le parrocchie fanesi è stato osservato con grande scrupolo, assistito e indotto da volontari, scout, diaconi che all'ingresso di ogni chiesa hanno accompagnato i fedeli al loro posto, dopo che questi hanno avuto l'occasione di detergersi le mani con il gel disinfettante. Operazione che poi è stata ripetuta dal celebrante poco prima del Lavabo. Non è senza emozione, comunque, che alcuni parroci sono tornati a celebrare messa alla presenza di fedeli, in una solennità importante poi, come quella dell'Ascensione, dopo tre mesi di messe celebrate in solitudine. Per molti è stata l'occasione di fare la Comunione dopo tanto tempo, sostituendo a quella spirituale sempre presente nei riti diffusi per via Tv, quella reale. Una Comunione distribuita dal sacerdote ai fedeli tra i banchi con l'uso di pinzette, uno strumento adottato dalla Chiesa anche nel XIV secolo, poi caduto in disuso. Particolarmente curate sono state le distanze che hanno imposto un limite massimo di presenze ad ogni funzione. In alcune chiese i posti nei banchi erano contrassegnati con degli adesivi Siedi qui, in altre con un bollino rosso, l'uno e l'altro distanziati di più di un metro e mezzo per questioni di sicurezza. L'unica eccezione è stata fatta per i gruppi familiari, cui è stato consentito di restare assieme. Sui banchi sono stati eliminati libretti e foglietti di preghiere, consentendo che i canti venissero fatti a memoria, mentre sia al sacerdote che ai fedeli è stato imposto l'obbligo di indossare le mascherine. Il tutto è stato accuratamente preparato, così come ha fatto per esempio la parrocchia di San Pio X che è ricorsa all'uso dei social, per diffondere filmati con le istruzioni per l'uso.

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA