PESARO Un programma ancora in costruzione, ma che vanta già 22 luoghi, 44 momenti musicali, 300 artisti, 192 musicisti, due bande e un coro: è questa la Notte bianca della musica che sabato 16 novembre celebra i due anni dal riconoscimento Unesco. «Un'occasione per riflettere sulla responsabilità di essere Città della Musica - commentano il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini alla presentazione- con una vetrina sul panorama musicale della nostra città che ha contribuito a definirne l'unicità». Coinvolti tutti i luoghi della cultura, tra cui: teatro Rossini, Museo Nazionale Rossini, chiesa dell'Annunziata, Casa Rossini, piazza Olivieri, piazza Mosca, Centro Arti Visive Pescheria, Palazzo Gradari. Per l'occasione, anche il San Pietrino Street e via Cavour offriranno appuntamenti ad hoc. «Tanta contemporaneità e scelta - ha sottolineato Vimini - a dimostrazione che il riconoscimento Unesco è una dimensione viva, su cui continueremo a caratterizzarci».

La giornata

Sabato 16 novembre si partirà dalle 10 del mattino con la filodiffusione, con una playlist che non riguarderà solo Rossini, ma sarà implementata dalle scelte dei cittadini, e con il Pianonstop in Galleria Roma, dove un pianoforte accoglierà i giovani musicisti del liceo musicale Marconi e del Conservatorio nell'arco della giornata, con la possibilità di esibirsi anche da parte del pubblico. Il clou degli appuntamenti partirà nel pomeriggio e proseguirà fino alle due di notte. Tanti i generi musicali: dalla classica al jazz, passando per pizzica e tango, compreso l'atteso evento, ideato dal Rof, con Paolo Fresu, Uri Caine e Daniele Di Bonaventura alle prese con la Petite (jazz) messe solennelle'. Ma questa speciale notte bianca si inserisce in una Settimana della Musica extralarge, con un proposta che parte venerdì 15 novembre, copre il 22 novembre (giorno di Santa Cecilia, dove i pesaresi e residenti del territorio provinciale avranno l'ingresso al Museo Rossini gratuito) e arriva fino al 27 novembre.

L'incipit

L'incipit istituzionale avverrà infatti il 15 novembre, nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, con la cerimonia ufficiale di benvenuto alla delegazione giapponese di Kakegawa (città nota per la Yamaha e gemellata con Pesaro) guidata dal sindaco Saburo Matsui, con l'omaggio pianistico a Rossini (The Rossini Variations') a cura di Mario Mariani. Non mancherà il concerto dal balcone di Casa Rossini (ore 18), a cura dell'Accademia Rossiniana e, tra gli eventi anche «Les amis de pleyel», l'esibizione al Museo Nazionale Rossini (ore 18) sul pianoforte appartenuto al Cigno: nella sala degli Specchi, il concerto, che vedrà al pianoforte Roberta Pandolfi, sarà dedicato ai compositori che hanno scritto o suonato sul Pleyel.

Chi è coinvolto

Coinvolte anche le bande di Candelara e Colombarone Fiorenzuola, che sfileranno lungo le vie del centro storico, mentre all'Annunziata programmazione aperta dalle ore 17 fino a mezzanotte, cadenzata su differenti registri. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito (dove non diversamente specificato). Programma completo e aggiornato su: www.comune.pesaro.pu.it/cultura.

Elisabetta Marsigli

