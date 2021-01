LA GRANDE SFIDA

PESARO Le prime fiale vaccinali delle 1.950 dosi stoccate all'ospedale di Fossombrone martedì scorso, sono state iniettati ieri mattina (2 gennaio) all'ospedale di Urbino. Si è trattato di una sorta di anteprima visto che la distribuzione vera e propria per l'intera Area Vasta 1 avverrà, da quanto si è appreso, solo domani.

Il furgone era arrivato a Fossombrone scortato da una pattuglia della polizia e da una dei carabinieri di Colli al Metauro destinazione centro di stoccaggio allestito nel deposito della farmacia dell'ospedale di comunità della cittadina metaurense. Sono state scaricate due confezioni di vaccini. Il deposito è stato dotato di telecamere di sicurezza, inferriate alle finestre e sorveglianza h24 da parte di una società di vigilanza privata. Il carico consegnato a Fossombrone fa parte delle prime 469.950 dosi del vaccino Pfizer Biontech destinate all'Italia (37.872 per le Marche). Il trasporto è stato fatto con più aerei da carico Dhl che hanno consegnato i vaccini in altrettanti scali, tra i quali c'era anche quello di Ancona Falconara. Ed è appunto da quell'aeroporto che sono state prelevate le prime dosi assegnate all'Area Vasta 1, ovvero alla provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di flaconcini dai quali si possono ricavare cinque dosi. Vanno conservati alla temperatura di meno ottanta gradi Celsius. Per poterle distribuire, poi, le dosi dovranno essere scongelate e portate a temperatura di frigorifero, ovvero 2,8 gradi. Ci saranno altri arrivi nei prossini giorni.

Il personale in capo all'Area vasta 1 conta 1.700 unità e riguarda gli operatori dei nosocomi di Urbino e Pergola. Fuori da questo computo gli operatori della case della salute di Fossombrone e Cagli e delle Rsa del territorio.

