CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GRANDE SFIDAPESARO Il ciocco passa di mano, dopo Tombaccia il campione del Palio 2019 è Santa Maria dell'Arzilla. La terza voltaUna sfida avvincente la finale di questa edizione della corsa con i bracieri, che, come di consueto, arrivati ormai alla nona edizione, si è tenuta nel fossato di Rocca Costanza. Santa Maria dell'Arzilla, Pantano, Villa Fastiggi e Muraglia, le quattro finaliste che si sono contese il titolo, con le tre coppie di corridori che hanno percorso i tre giri del fossato (non più quattro come nelle precedenti edizioni)....