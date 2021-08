LA GIORNATA

PESARO Al Ferragosto non si rinuncia con o senza Green pass. Spiagge da tutto esaurito ma questa giornata sarà anche all'insegna di una maggiore sorveglianza sulle spiagge e del comportamento più responsabile dei gestori degli stabilimenti più trendy che calamitano i giovani. Occhio vigile per evitare il rischio assembramento fra giovanissimi, soprattutto dalla seconda metà del pomeriggio fino a tarda sera. Sorvegliato speciale sarà tutto l'arenile di Sottomonte, dove le concessioni balneari sono fra le più frequentate dalle comitive di giovani. Ma al di là di riuscire ad evitare la bolgia del Ferragosto 2020, mai come quest'anno le spiagge sono protagoniste con gli stabilimenti al completo. Già da inizio settimana era impossibile trovare un ombrellone e due lettini disponibili.

Posti al completo

«Ombrelloni tutti prenotati per oggi commenta Filippo Sparacca, di Joe Amarena in Baia Flaminia fino al 22 agosto non prendiamo altre prenotazioni extra. I nostri clienti trascorreranno il Ferragosto in spiaggia ma una buona fetta di ombrelloni resta riservata anche ai turisti degli hotel vicini. Nel pomeriggio musica nell'area bar, ma sempre nel rispetto delle regole». Spostandoci sulla spiaggia di Levante, nessun ombrellone last minute anche bagni Iole spiaggia 27 e bagni Marevivo. «Tutti i nostri clienti stagionali hanno scelto di rimanere in spiaggia tutta la giornata riferisce Andrea Ranocchi dello stabilimento 24 richieste di giornalieri ne sono arrivate nei giorni scorsi ma per contro nessuna rinuncia. In effetti la tendenza di questo Ferragosto vede tutti o quasi, restare al mare proprio come se fosse una giornata d'estate qualunque. Di base abbiamo scelto di accontentare gli stagionali ma in accordo con alcuni alberghi, seppure limitati qui a Levante rispetto alle spiagge centrali di Ponente, abbiamo assicurato un posto a tutti i loro clienti, anche senza prenotazione». E poi ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, tipici del Ferragosto: musica, aperitivi, giochi, ma senza eccessi. È questa l'intenzione dei titolari delle spiagge da Baia Flaminia a Sottomonte.

La responsabilità

Tutti, condividono l'appello per una giornata di festa responsabili. «Non si può rinunciare a un po' di divertimento e leggerezza osserva Simone Mariotti di Bahia del Sol organizzeremo una festa stile hawaiano con musica ma d'ascolto e intrattenimento. A tutti i clienti è stato raccomandato di essere ancora più attenti alle regole nelle aree comuni come l'area pic-nic o lo spazio giochi». «Sarà una vera e propria maratona ma in sicurezza, dalle 10 alle 22 fra festa, giochi per i più piccoli, e musica nel tardo pomeriggio ma in formato soft commenta Cristian Angelini di Maya Bay Si pranzerà solo sotto l'ombrellone e a supporto avremo cinque o sei uomini della security privata fra il bar e la consolle del dj, già potenziati rispetto a una serata normale, che controlleranno l'afflusso e gli ingressi, limitando se necessario quanti all'ora dell'aperitivo, dalla ciclabile scenderanno in spiaggia. Il loro apporto sarà rivolto ad evitare il formarsi di gruppi di ragazzi, che arrivano a frotte oppure restano assembrati nell'area bar. Il ballo, certo è vietato ma se una coppia o un gruppetto si muove sotto il proprio ombrellone senza spostarsi, non credo che ci sia nulla di sbagliato». Apericena e serata in musica per tutta la giornata con dj ed esibizione live di un duo musicale, anche ad Aqaba Beach. «Concerto live dalle 21 anticipa la titolare per chi invece arriverà dopo cena, la consumazione è consentita solo al tavolo e seduti. Saremo attenti al rispetto delle regole di base e anche per questo ci doteremo di un paio di vigilantes privati».

Aperitivi e musica

Ad Itacabeach a Sottomonte il titolare ha chiesto l'occhio vigile della security privata. «Musica con dj ma tavoli e posti solo su prenotazione spiega proprio nel rispetto delle norme anti-Covid, e dalle 16 tutti sulla sabbia. Per l'aperitivo vista la giornata particolare si accettano solo tavoli da 8 o 10, ma che siano coppie o gruppetti, la sicurezza è garantita. A quanti chiamano per la prenotazione, viene riferito che il ballo è vietato, per questo anche la musica sarà più soft».

Letizia Francesconi

