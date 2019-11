IL CONVEGNO

PESARO Questa mattina, dalle 9 alle 14 nella sala del consiglio comunale, appuntamento con la Giornata della trasparenza con un incontro dal titolo Il Comune nella vetrina dei social media, all'interno del quale si parlerà dell'utilizzo dei social, dell'accessibilità per il cittadino e dove verranno spiegate anche le linee guida per l'ente e il codice di comportamento dei dipendenti comunali. Il programma prevede alle 9 l'apertura dei lavori con il saluto istituzionale dell'assessore Riccardo Pozzi con delega alle reti informatiche digitali. Dalle 9.15 alle 9.45 si parlerà della Presenza del Comune di Pesaro sui social network: tra comunicazione istituzionale, trasparenza e dialogo con i cittadini un intervento a cura dell'Ufficio stampa, comunicazione immagine e web del Comune di Pesaro, dalle 9.45 alle 10.30 sarà la volta della seguente tematica: Il comportamento dei dipendenti pubblici nei social media: normativa e problematiche per un aggiornamento del codice di comportamento. La relazione sarà tenuta dall'esperto Enrico Carloni, professore dei Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. Dalle 10.30 alle 12 è invece prevista la formazione di gruppi di lavoro con confronto ed elaborazione di proposte di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pesaro. Alle 12 sarà ancora la volta del professor Enrico Carloni che esporrà, commentandole le problematiche emerse insieme alle proposte uscite dai gruppi di lavoro. Alle 13.30 il seminario si concluderà con le conclusioni che saranno tratte da Valter Chiani, responsabile della Prevenzione della corruzione. L'incontro e i lavori di gruppo sono aperti ai cittadini e alle associazioni. Sarà comunque anche possibile seguire l'evento in diretta streaming su: www.comune.pesaro.pu.it.

