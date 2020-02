La Fornace Mancini il simbolo di un'epoca

PESARO Nel Poru è compresa anche la storica Fornace Mancini, in zona Cattabrighe, un esempio di archeologia industriale che affonda le sue radice nella storia economica e produttiva di Pesaro. La fornace, anche conosciuta come Fornace Mancini-Badioli, dal cognome dei suoi ultimi proprietari era lunga 42,7 metri, la stessa misura della ciminiera che tuttora svetta anche se in pessime condizioni. Le fornaci, insieme alle filande per la seta, furono i primi segnali della Pesaro industriale. La fornace, posta su tre livelli (il Forno Hoffmann, il piano del fuochista, l'essicatoio) aveva dimensioni ragguardevoli: oltre alle già citate lunghezza/altezza, la larghezza era di 16,69 metri, la superficie 712,66 metri quadrati. La fornace, segno della vocazione laterizia di Pesaro, venne costruita a cavallo del 1879-1882 e fino al 1953 rimase in mano ai fratelli Badioli. Nel 1963 venne chiusa definitivamente, un po' per la ridotta competitività, un po' per la scarsità di materia prima. La fornace venne spostata altrove, a Gradara, e per il manufatto iniziò la lunga fase dell'abbandono e del degrado. Alla fine degli anni ottanta, la ciminiera è stata demolita della metà ad opera dei pompieri perché pericolante: si è operato in modo che tutti i calcinacci restassero all'interno del moncone rimasto, in modo da renderlo stabile e non più pericoloso. Un bel lavoro di studio e di ricerca pluriennale sulla Fornace Mancini è stato fatto in passato dalla scuola primaria Tonelli di Cattabrighe.

