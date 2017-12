La filiera dei sostegni all'esercito dei poveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCHIESTAPESARO Le feste di Natale viste dall'altra parte dell'albero, quella senza luci e senza doni. L'albero dei senzatetto, degli ospiti di strutture di accoglienza e di quanti sono piombati nella povert├á e nell'indigenza. E dalla parte di quegli operatori e volontari che non si fermano mai e sono il motore di una Pesaro solidale e accogliente.I luoghi del sostegnoPartiamo dai luoghi di umanit├á come la mensa dei poveri, i pranzi in parrocchia e i tetti che scaldano. In prima linea c'├Ę la Caritas impegnata a gestire la mensa di via del...