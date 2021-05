LA FESTA

PESARO Bentornato Primo maggio. Il primo weekend di festa dopo le riaperture della zona gialla che è anche una sorta di banco di prova sui comportamenti da tenere e sulle regole da seguire. Oggi e domani molti locali, ristoranti, chioschi sono già sold out. Ma tanti riscopriranno il piacere della scampagnata e del picnic stile pochi ma buoni. Mangiare all'aria aperta non è un sacrificio nel Pesarese. Vanta paesaggi mozzafiato, momenti, già di per sé imperdibili, che diventano esperienziali, abbinati al buon cibo da assaggiare seduti nei dehors allestiti, sdraiati su plaid e anche zaino in spalla. Sono i tanti modi per assaggiare da soli, in coppia, con la famiglia, la Provincia Bella. Originale, la formula proposta dall'Osteria Zanchetti di Fossombrone. Declina una cucina di tradizione che consegna in piatti take away, ma dentro zaini attrezzati per picnic. Ci sono calici, posate, tovaglia, thermos per il vino, una mappa completa di percorsi per visitare la città, indicazione di siti dove fare selfie e stendere la coperta, pure fornita. Un altro modo di vivere culturalmente l'aria aperta è visitare il Montefeltro attraverso i suoi balconi. Si tratta di punti di osservazione evidenziati con una cartellonistica specifica, individuati per merito delle scoperte delle cacciatrici di paesaggi, la geologa Olivia Nesci e la storica dell'arte Rosetta Borchia.

Il tandem ha rintracciato, nella natura, gli sfondi di prestigiosi quadri rinascimentali. A Pennabilli, in due location, si può osservare il fondale de La Gioconda di Leonardo mentre quelli dipinti da Piero della Francesca per la Resurrezione e la Natività si vedono a Montecopiolo, a Sant'Agata Feltria, il Battesimo, mentre ad Urbania si riconosce il paesaggio dei carri trionfali del Dittico dei Duchi.

