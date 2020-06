La droga si ordina sul deep web e alla consegna si paga in bitcoin

L'INDAGINE

PESARO La droga in tutto il periodo del lockdown ha continuato a circolare a Pesaro bypassando le restrizioni imposte dal governo, attraverso la consegna direttamente a domicilio da parte di ignari corrieri, alla stregua di un qualsiasi pacco distribuito dai colossi dell'e-commerce. Ne è convinta la polizia di Pesaro soprattutto dopo l'ultima operazione della squadra mobile che ha portato all'arresto di un 31enne e al sequestro di un variegato bazar di sostanze stupefacenti, soprattutto sintetiche, tra cui un centinaio di pasticche di Mdma, molto probabilmente ordinate attraverso i canali del deep web e pagate in bitcoin, ovvero la criptovaluta che viene utilizzata per il saldo delle transazioni in rete su scala internazionale.

I precedenti

L'indagine è scattata qualche tempo fa ma è stata portata termine nei giorni scorsi quando la squadra mobile, coordinata dalla dirigente Eleonora Cognigni, ha fatto irruzione nella casa dell'uomo, che risiede nell'hinterland pesarese, nella zona di Candelara. Per entrare nell'abitazione gli investigatori hanno approfittato del barbecue che il 31enne stava predisponendo in giardino così che l'odore della carne grigliata ha finito con il confondersi con quello della sostanza stupefacente ritrovata in casa. Un emporio merceologico dei più svariati per quanto riguarda la tipologia delle sostanze psicotrope, quello sequestrato dai poliziotti: cocaina, hashish ed ecstasy in modo da poter soddisfare un po' tutte le richieste della clientela, anche se a colpire gli investigatori sono state soprattutto le pillole sintetiche rosa shocking.

Il possesso

Il giovane non ha potuto fare altro che ammettere il possesso della droga anche perchè alla fine della perquisizione domiciliare è stato rintracciato oltre un chilo di stupefacente: per la precisione un chilo e 200 grammi. A cominciare dai panetti di hashish, dal peso complessivo di 800 grammi e dall'inconfondibile odore che si avvertiva nella stanza. Ne sono stati trovati quattro che erano stati sistemati sul tavolo del salone già pronto per essere apparecchiato per la cena. Le operazioni sono poi proseguite alla ricerca di ulteriore droga. Ricerca che ha permesso di rinvenire il resto del bazar. Riposti in vari punti del salone e in più contenitori e involucri, sono stati sequestrati complessivi 130 grammi di marijuana, quasi 10 grammi di cocaina nonché la somma in contanti di 2.620 euro ritenuta dagli inquirenti frutto dell'attività illecita. Ma le sorprese non erano finite. All'interno del vano congelatore del frigorifero, forse per mantenerne la fragranza, è spuntato un lungo involucro cilindrico contenente diverse tipologie di anfetamine, tutte chiuse in cellophane sottovuoto, per un peso complessivo di grammi 230 grammi circa.

Il logo contraffatto

All'interno dello stesso involucro sono state inoltre rinvenute e sequestrate 95 pasticche di ecstasy/Mdma di un singolare colore fucsia - rosa shocking che su un lato aveva impresso come logo un toro, e dall'altro la scritta Red Buli e riecheggiare in modo palesemente contraffatto la nota bevanda energetica. Il tutto del peso di circa 50 grammi. Tali tipologie di droghe, in particolare le anfetamine e l'ecstasy, ricordano gli inquirenti, sono da sempre quelle che vengono consumate dai giovani e giovanissimi nelle, in discoteca o nei rave party clandestini. L'avvertenza è che 'uso di tali sostanze, che solitamente vengono utilizzate per sopportare la fatica e ballare per ore, provocano, oltre ai vari gravi danni neurologici, forte disidratazione e possono portare, se le temperature sono alte, anche alla morte. Proprio le pasticche fucsia con il logo Red Buli, per esempio, sono state di recente oggetto di ampio risalto internazionale quando, nel febbraio scorso, in Gran Bretagna, un 19enne è morto per overdose e una 22enne è stata soccorsa in gravi condizioni dopo avere ingerito una pasticca.

Gli accertamenti

Dai primi accertamenti svolti, non si esclude che il giovane arrestato, ufficialmente disoccupato e le cui capacità informatiche sono risultate essere di alto livello, abbia acquistato gli stupefacenti attraverso la rete pagandole con bitcoin e facendoseli consegnare a casa. Il 31enne è stato arrestato e condotto su disposizione del pm di turno nella casa circondariale di Villa Fastiggi. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto in carcere. E' il quinto arresto in poche settimane da parte della squadra mobile: in precedenza la polizia aveva arrestato un pesarese con più di 20 grammi di eroina, un albanese con oltre 50 grammi di coca, un giovane con cocaina, armi e circa 10.000 euro in contanti, altro giovane con oppio, hashish, anfetamine, cocaina e quasi 5.000 euro in contanti.

Simonetta Marfoglia

