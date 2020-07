La dog beach è diventata un'attrattiva per i turisti

LA PROMOZIONE

PESARO La Dog Beach Abbaia Flaminia riscuote successo e presenze in crescita e anche fra i turisti che finalmente possono portare Fido in uno spazio attrezzato e in sicurezza. Il gestore, Giovanni Dallago chiede di implementare la promozione del primo arenile attrezzato per cani e tutto con una cartellonistica più accattivante. «Questo tipo di servizio dedicato a ospitare famiglie e i loro amici a quattro zampe sull'arenile con il controllo dei professionisti cinofili anticipa lo ritroveremo in Baia anche nella prossima stagione. Affinché diventi un servizio sempre più richiesto aumentandone qualità e potenzialità, chiederò all'Amministrazione la possibilità di attivare tramite un portale web, un canale di promozione dedicato per veicolare servizi e modalità di fruizione della Dog Beach anche nel corso della stagione invernale. Questo per intercettare guardando alla prossima primavera-estate nuovi target di turismo familiare ed ecologico».

Con questa filosofia, Dallago si porta avanti, confermando ieri mattina ad assessore e consiglieri della commissione comunale, Attività Economiche, una richiesta crescente rivolta proprio alla spiaggia per cani. Afflusso: sono soprattutto pesaresi dell'hinterland e altri dell'entroterra che ultimamente preferiscono alla concessione già esistente a Fano, la dog beach di Baia Flaminia, ma nel tratto perimetrato vicino alla foce del Foglia, nelle ultime settimane capita sempre più spesso di vedere turisti emiliani, che trascorrono il weekend lungo a Pesaro portando con sé Fido. «E' nelle giornate del sabato e della domenica che si riscontra il maggior afflusso commenta Dallago con una media di 30 -40 cani sull'arenile. Chiaramente non accedono in massa né concentrati in un unico ingresso, ma questi numeri sono spalmati durante le diverse ore della giornata». Sull'arenile si controllano anche eventuali assembramenti, tenuti sotto controllo dagli educatori cinofili. Per ogni ingresso alla dog beach, spiega Eleonora, educatore cinofilo, ad ogni famiglia o singolo bagnante viene spiegato il regolamento. Il controllo sui quattro zampe perché siano sempre tenuti al guinzaglio, è scrupoloso. L'ampiezza della spiaggia poi, così come le 50 brandine a noleggio, per il gestore di Abbaia Flaminia sono più che sufficienti se paragonate all'afflusso. C'è comunque o almeno in alcuni casi, una tendenza generale dei bagnanti ad autoregolarsi sul distanziamento sociale. Domenica scorsa, solo per fare un esempio, una coppia con il proprio cane, ha deciso di non scendere sull'arenile, vedendo dalla ciclabile quel tratto di spiaggia già affollato. E' stata richiesta dal gestore anche la possibilità di posizionare più cartellonistica informativa, che inviti i pesaresi e i turisti ad accedere dalla passerella, e non calpestare le dune protette.

