LA DIDATTICA

PESARO Tre le possibili alternative per usufruire nelle scuole del servizio mensa. Primo caso: accesso con doppio turno nei locali già adibiti a mensa. Secondo caso: accesso a doppio turno nei locali creati ex novo per questo servizio. Terzo caso: pranzo mono porzione da consumare insieme ma ognuno seduto al proprio banco. Queste le modalità per la ripartenza in sicurezza delle mense scolastiche. E' così che si aggiorna alle prescrizioni anti Covid il servizio di ristorazione nelle scuole comunali.

Scuola per scuola

Ogni istituto si sta organizzando con soluzioni studiate per garantire sicurezza, distanziamento e condizioni igienico-sanitarie. Il piano al vaglio dell'ente comunale e della cooperativa di smart food, Gemeaz che eroga il servizio mensa, è quasi pronto e verrà illustrato nella settimana entrante. Definite anche le date per la ripresa della ristorazione ma resta da sciogliere il nodo sul numero esatto di bambini iscritti alla mensa per l'anno scolastico 2020-2021. Le conferme delle famiglie arrivano lentamente ai Servizi Educativi comunali, segno di un clima di incertezza generale sulla ripresa dell'attività scolastica e dei servizi collaterali.

La ripresa

Sulla base dell'iter concordato dall'Amministrazione con la cooperativa e tenendo conto delle istanze dei singoli istituti, ogni plesso dell'infanzia o della primaria dovrà inviare al Comune la propria richiesta per l'attivazione del servizio e il numero di bambini che ne usufruiranno. Entro il 21 settembre prossimo potrebbe ripartire il servizio mensa per le scuole dell'infanzia e successivamente per la primaria dal prossimo 5 ottobre.

Tutto garantito

«La ristorazione scolastica tonerà ad essere garantita in ogni plesso comunale, che già erogava questo tipo di servizio con l'orario prolungato dell'attività didattica conferma l'assessore ai Servizi Educativi, Giuliana Ceccarelli il piano di ripartenza è in via di definizione. L'orientamento generale vede con tutta probabilità una diversa organizzazione del servizio su doppi turni, questo interesserà soprattutto quegli istituti comprensivi, sedi della scuola primaria, con il maggior numero di alunni iscritti. Una modalità quella individuata che consentirà il rispetto delle linee guida sul distanziamento e il rientro dei bambini in sicurezza». Ci sono istituti comprensivi che hanno già le idee chiare, dove sono prossimi a partire i lavori di adeguamento di aule e spazi, già annunciati dall'Amministrazione. Ecco come cambierà per i piccoli fruitori la mensa a scuola, dalla primaria alla materna.

Le soluzioni

Il plesso di Villa San Martino per esempio manterrà la mensa nello spazio dedicato, ma il dirigente ha scelto una riorganizzazione per cui lo stesso spazio sarà per così dire suddiviso in due settori. Una tenda in materiale plastico farà da divisorio, aperta e facile da sanificare per gli addetti dopo ogni pasto. Su cinque sezioni della primaria, due classi usufruiranno dello spazio mensa a turnazione e dividendo i bambini in gruppetti di sei, potendo comunque contare su una superficie ampia, che in condizioni normali ospitava anche fino a 120 bambini. Le sezioni rimanenti invece potranno consumare il pranzo caldo e pre- impacchettato direttamente nelle aule. Anche la primaria dell'istituto Tonelli opterà per un servizio su due turni, proprio per spalmare gli alunni evitando caos o assembramenti. All'istituto comprensivo Pirandello l'adeguamento degli spazi mensa interesserà la sede centrale di via Nanterre, che ospita la primaria e per il pasto saranno organizzati doppi turni per fasce orarie diverse, proprio perché questo istituto è fra quelli della città con il maggior numero di iscritti. Infine per il comprensivo Alighieri, il servizio mensa sarà garantito alla scuola dell'infanzia Mascarucci di via Agostini, sempre su due turni , per questo lo spazio che finora ospitava il pranzo sarà anch'esso oggetto di interventi di adeguamento e ampliamento, già dai prossimi giorni.

Letizia Francesconi

