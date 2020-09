LA DIDATTICA

PESARO Scuole superiori, lavori ad hoc per risolvere il problema delle classi pollaio e delle aule non idonee. Una corsa contro il tempo che garantirà il 14 settembre l'ingresso di tutti gli alunni delle secondarie del territorio. Parliamo di 745 aule complessive in cui si è lavorato con effetto fisarmonica per poter garantire distanziamento e spaziature. Nove progetti per un investimento di 750 mila euro. Quando il Presidente della Provincia aveva incontrato il ministro all'Istruzione Azzolina aveva parlato di 145 aule non a norma. Da fine luglio però si è lavorato senza sosta, come spiega il dirigente del servizio Edilizia della Provincia, Maurizio Bartoli.

Diverse emergenze

«Stiamo concludendo tutti gli interventi programmati. Avevamo diverse emergenze. Abbiamo concluso l'accordo con la Diocesi per il liceo Mamiani di Pesaro che trasferirà 15 classi nell'edificio ex scuola di infermieri in viale Trieste (canone di 60 mila euro ndr). Al Bramante Genga abbiamo ricavato 5 nuove aule risistemando spazi interni e 2 nuove dove c'era il centro Passaparola. Al Liceo Marconi stiamo sistemando le parti esterne per una nuova aula sotto il loggiato. Anche al Santa Marta abbiamo realizzato aule nuove a discapito di laboratori che saranno comunque garantiti. Al Perticari abbiamo accelerato il cantiere e consegnato le aule. All'Apolloni di Fano abbiamo ricavato due aule. Stiamo completando i due piani di palazzo Battiferri a Urbino per trasferire i ragazzi del Raffaello per un totale di 36 aule. Abbiamo terminato il Baldi e il Laurana a Urbino. Tutti interventi a fisarmonica in cui abbiamo guardato al numero di alunni e allargato o ridotto gli spazi a seconda delle esigenze abbattendo tramezzi e muri. Delle 145 aule non idonee a fine luglio oggi parliamo di circa una ventina. Ora il problema si supererà coi turni della didattica, laboratori e gestione dell'orario scolastico».

Il monitoraggio

Tra le scuole superiori della Provincia 35 classi sono da 30 studenti e più (4,69% del totale); 16 classi da 29 studenti (2,14%); 30 classi da 28 studenti (4,02%); 31 classi da 27 studenti (4,16%); 48 classi da 26 studenti (6,44%). Tanto che il presidente della Provincia Giuseppe Paolini aveva chiesto concreti provvedimenti dell'Ufficio Scolastico della Regione Marche a tutela degli studenti e dei docenti del territorio, «in cui 35 classi pollaio con 30 e più studenti, pari al 4,69% del totale, sono veramente troppe e non solo in tempi di pandemia». Bartoli spiega che «Gli interventi fatti sono andati proprio nella direzione di allargare gli spazi per contenere gli studenti in sicurezza. Abbiamo creato aule per lo sdoppiamento e l'allargamento. Sono stati sacrificati alcuni laboratori, delle biblioteche, ma tutto sarà garantito nella didattica». Il 14 settembre suonerà la campanella, ma Baroli spiega che «non è il giorno in cui finisce il mondo, continueremo a lavorare cercando soluzioni alternativi con eventuali moduli all'esterno. I primi giorni ci serviranno per calibrare il tiro». La Provincia ha anche risposto all'avviso pubblico, chiedendo al Ministero un finanziamento di 632mila euro per specifiche esigenze: l'affitto e adattamento dei locali dell'ex scuola infermieri in viale Trieste 391 per ricavare 15 aule per il liceo Mamiani di Pesaro; l'acquisto di moduli temporanei per 6 aule dell'alberghiero Celli di Piobbico; l'acquisto di tensostrutture per le palestre dell'agrario Cecchi di Pesaro e del liceo artistico Scuola del Libro di Urbino; il noleggio di container per collocare alcuni arredi del Santa Marta di Pesaro e del Volta di Fano spostati per creare nuovi spazi didattici; il trasporto di arredi e materiale scolastico.

L'ultima partita

Ultima partita, quella dei banchi. Ma sono gli istituti ad aver fatto le richieste in base al bando del ministero. Secondo le richieste sono necessari 503 banchi monoposto, 250 banchi trapezio modulari, 100 banchi nuova generazione con sedia incorporata, 753 sedie, 80 sedie con rotelle.

Luigi Benelli

