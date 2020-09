LA DIDATTICA

PESARO Scuole dell'infanzia comunali, per la ripartenza in sicurezza il Comune crea bolle da 15 bambini al massimo che avranno contatti esclusivamente con gli stessi insegnanti e personale ausiliario, le bolle saranno al massimo di otto bambini per i nidi. Non solo ma verrà stipulato un patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, che prevede la misurazione della febbre a casa e subito la chiamata ai genitori in caso di sintomi sospetti a scuola degli alunni che saranno comunque immediatamente posti in un locale ad hoc che ogni scuola dovrà indicare. Gli alunni avranno l'obbligo di indossare la mascherina fino all'arrivo ai banchi e di rimetterla se si alzeranno.

Norme e prudenza

Insieme al sindaco Matteo Ricci, ieri mattina a fare il punto sulla ripartenza dell'anno scolastico a Pesaro, c'erano tutti gli assessori che hanno a che fare, in base alle proprie competenze, con il mondo scuola: Giuliana Ceccarelli (Crescita), Enzo Belloni (Lavori Pubblici) Heidi Morotti (Trasporti). Il Comune ha competenza per nidi, materne e per gli istituti comprensivi che comprendono elementari e medie. Ma al momento la fascia da monitorare con più attenzione riguarda soprattutto i bimbi più piccoli e spesso più facilmente esposti a malanni di stagione. «Il 14 settembre la scuola inizierà senza nessun problema e con regolarità - esordisce il primo cittadino - La città è organizzata e attrezzata per riaprire gli istituti al meglio. Ovviamente è una corsa contro il tempo, in primis sul lato dei lavori che stiamo facendo sulle strutture. Sono circa 500mila euro di interventi per rendere ancora più sicure le aule e l'organizzazione scolastica, in totale abbiamo previsto circa 30 cantieri. Gli istituti si stanno preparando per adottare e rispettare tutti i protocolli definiti a livello nazionale. Ovviamente servono grande cautela e prudenza. Lavarsi le mani, misurare la febbre, portare la mascherina fino al banco e quando ci si alza dal banco. Sarà fondamentale che tutti rispettino le indicazioni: andiamo incontro a un autunno complicato, in cui dovremo convivere con il virus. E dobbiamo scongiurare altre chiusure, perché sarebbero deleterie per la vita delle persone. Tuttavia è fondamentale che i ragazzi ritornino a scuola, come insegnamento ed elemento di civiltà».

Il quadro sui numeri

Il quadro sui numeri del nuovo anno arriva dall'assessore Ceccarelli: 807 posti nelle scuole dell'infanzia comunali, totalmente coperti. E 462 ai nidi d'infanzia comunali. «In queste strutture si partirà con tutte le precauzioni del caso: distanziamento, mascherina per gli adulti e rispetto delle normative nazionali». La scuola dell'infanzia sarà strutturata con gruppi di bambini, 15-16 unità, definiti dall'assessore bolle, «che avranno sempre lo stesso insegnante e personale ausiliario. Si manterrà il gruppo fisso, per questo assumeremo 8-10 docenti in più, non potendo unire i gruppi tra loro. Nei nidi i gruppi saranno di 7-8 bambini». Sul fronte degli ingressi, «in alcuni plessi, dove era possibile, abbiamo cercato di prevedere anche più di un ingresso, che sarà quindi scaglionato. In questo caso i genitori saranno puntualmente avvisati. Stiamo collaborando con i rappresentanti dei genitori».

I prossimi step

La prossima settimana, verrà comunicato alle famiglie il patto di corresponsabilità educativa, nel quale sarà indicato cosa farà il Comune e cosa è tenuta a fare la famiglia. Per quanto riguarda la misurazione della temperatura ai bambini, «è un compito che spetta alle famiglie - puntualizza Ceccarelli - ma nei nostri nidi e scuole d'infanzia abbiamo comunque il termoscanner». In caso di alunno con sintomi a scuola, «si seguiranno tutti i passaggi definiti a livello nazionale. Ogni scuola dovrà avere un referente scolastico per il Covid, che chiamerà i genitori, i quali dovranno andare a prendere il bambino prima possibile e contattare il medico di famiglia».

Fasi diversificate

Prosegue infine l'assessore, concludendo: «Le superfici della stanza o l'area di isolamento, dopo che l'alunno sintomatico sarà uscito da scuola, come previsto dalle indicazioni ministeriali, dovranno essere pulite e disinfettate».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA