PESARO Scuola, i sindacati parlano di caos e grave ritardo su aule, personale docente e Ata per la riapertura. Mancano 25 giorni al rientro tra i banchi, e ancora meno al 1 settembre, quando rientreranno gli alunni delle superiori per i recuperi scolastici. Le incognite sono tante come spiega Anna Bartolini, segretaria Cisl Scuola. «C'è un ritardo preoccupante su tutti i fronti con le linee guida che vengono modificate continuamente. Quanto agli organici si parla di uno stanziamento straordinario per covid, ma non è ancora stato distribuito sulla regione. In base alle proiezioni che abbiamo è che ci saranno classi da sdoppiare perché troppo numerose, superiori ai 25 alunni. Ma per alcune di queste non ci sono gli spazi. Pensiamo all'infanzia, ai laboratori professionali».

Gli esempi

«Solo a titolo di esempio - prosegue - nella primaria abbiamo una sezione da 28 bambini a Terre Roveresche, 26 alla don Gaudiano di Pesaro. E ancora al Pascoli di Urbino così come alla Volponi, altri 26 a Colli al Metauro. Quanto alla primaria a San Lorenzo in Campo ci risulta una classe da 30 alunni, 27 a Mondolfo così come ad Acqualagna, Montefelcino, Gabicce, Fano Sant'Orso. Stesso discorso alle medie con classi da 26 a Mombaroccio, alla Pirandello di Pesaro, alla Nuti di Fano. Questo significa pensare a uno sdoppiamento ma servono gli insegnanti. E ancora non ci sono assegnazioni precise». Quanto alle classi delle superiori la Provincia, responsabile delle strutture, qualche settimana fa aveva parlato di 145 aule non idonee ad accogliere studenti nel rispetto delle norme di sicurezza, poi il lavoro di tecnici e presidi ha abbassato notevolmente i numeri. Sono state trovate soluzioni extra. Così alcune aule del liceo Mamiani di Pesaro verranno ricavate dai locali dell'ex scuola infermieri.

Martedì riunione

Ci sono ancora delle verifiche in corso e verrà fatta una riunione martedì prossimo. Ci sono anche 35 classi da 30 studenti e più (4,69% del totale); 16 classi da 29 studenti (2,14%); 30 classi da 28 studenti (4,02%); 31 classi da 27 studenti (4,16%); 48 classi da 26 studenti (6,44%). A questo proposito Bartolini sottolinea: «Al liceo Laurana di Urbino e al Raffaello si rischia di dover riorientare gli alunni, ovvero trasferirli in altre scuole». La coperta è corta anche per il personale Ata. «Dovrà adottare misure di sorveglianza, pulizia e sanificazione. Coordinare le uscite scaglionate. Ma per tutto questo non basta né il personale né il denaro per l'acquisto di materiali e prodotti sanificanti. Il tempo è poco e rischiamo danni irreversibili sulle nuove generazioni sia in termini di istruzione ma anche di socialità e integrazione». Tuscia Sonzini della Cgil Scuola sta seguendo le immissioni in ruolo dei docenti.

Le assunzioni

«Abbiamo sentito proclami sulle 84mila assunzioni e 11mila per il personale Ata che vanno a coprire appena il 50% del fabbisogno. Sono numeri per il turnover. Al momento non c'è un vero organico aggiuntivo per poter sdoppiare le classi. Doveva essere opportunità per investire nella scuola. Un esempio? Le immissioni in ruolo sulla scuola dell'infanzia per il sostegno sono 2, sono 22 per l'infanzia, 22 per la primaria mentre per il primo e secondo grado si parla di 300/400 insegnanti. Non sono sufficienti. Il personale verrà integrato da graduatorie pronte a fine mese. Ci sono 25 mila domande da valutare nelle Marche in 15 giorni. Insomma si parte nel caos». Anche per Catia Cucchiarini della Uil la situazione è difficile. «C'è un ritardo incredibile. La distanza di un metro tra gli alunni creerà dei problemi e il rischio è quello di avere lezioni a distanza nella scuola secondaria. Il tutto mentre arrivano ai dirigenti scolastici delle diffide, tramite avvocati, di genitori che chiedono che i figli non indossino la mascherina. Questo genererà caos anche tra i dirigenti finchè non si chiarirà anche la questione della responsabilità penale in casi di contagio». Un accenno anche al trasporto scolastico e Cucchiarini fa sapere che al momento «i bus possono garantire un 60% di posti sul reale fabbisogno. Troppo poco. La scuola deve riaprire e deve poterlo fare in sicurezza. C'è un aspetto sociale, didattico e anche del lavoro dato che ci sono state 17 mila donne licenziatesi per seguire i figli».

