PESARO Scuola, corsa contro il tempo per adeguare le aule, ma tutto sarà pronto in tempo per l'apertura del 14 settembre prossimo. E' quanto assicura il Comune di Pesaro che grazie ai fondi ministeriali ha stanziato 520 mila euro per gli interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. Si tratta di 30 micro progetti, ovvero lavori sulle scuole medie per 120 mila euro, sulle materne per 200 mila euro e sull'infanzia per 200 mila euro.

Interventi polverosi

«Abbiamo già affidato gli incarichi per la sicurezza delle aule e delle scuole secondo le indicazioni dei dirigenti scolastici spiega l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni Inizieremo dalla prossima settimana con gli interventi che chiamiamo polverosi, in cui ci saranno demolizioni e ricostruzioni all'interno della scuola. Parliamo di allargamento di aule, costruzioni di uscite ed entrate per garantire il distanziamento. Lavori che non si possono fare durante le lezioni, poi ci concentreremo sulle mense e infine sui giardini. Iniziamo dalle scuole medie, poi le elementari e l'infanzia. Abbiamo 30 microprogetti come quelli che riguardano gli istituti comprensibili Dante Alighieri o Galileo Galilei». Il tempo stringe perche, appunto, il 14 si torna in classe e le settimane disponibili sono ridotte a tre. «Ce la faremo per l'apertura - commenta Belloni - I lavori sono stati affidati a ditte locali che li hanno messi tra le priorità, quindi dalla prossima settimana si parte. Sono tanti piccoli lotti da 20-30 mila euro, tutti funzionali e in grado anche di dare una forte spinta a livello economico alle imprese del territorio. I soldi sono sufficienti e l'obiettivo è avere anche una variazione di bilancio per programmare altri interventi anche in corso d'opera».

Le competenze

Il Comune ha competenza su tutte le scuole che non siano le superiori, che sono invece in capo alla Provincia. La stessa Amministrazione provinciale ha già a sua volta provveduto a un monitoraggio ispezionando istituto per istituto. Per quanto riguarda il Comune di Pesaro non ci sono situazioni di criticità per quanto riguarda le classi pollaio. Nodo da sciogliere per quanto riguarda una parte delle superiori. Secondo gli ultimi dati nelle secondarie superiore di 2° grado del Pesarese ci sono 745 classi. Tra queste 35 classi da 30 studenti e più (4,69% del totale); 16 classi da 29 studenti (2,14%); 30 classi da 28 studenti (4,02%); 31 classi da 27 studenti (4,16%); 48 classi da 26 studenti (6,44%). Ed è per questo che anche il Comune di Pesaro si è adoperato per porre rimedio a queste criticità come spiega l'assessore alle politiche educative Giuliana Ceccarelli.

Il contributo

«Non abbiamo casi preoccupanti di classi pollaio. Solo all'istituto comprensivo Pirandello abbiamo dovuto trovare 4 classi negli spazi della parrocchia di San Carlo concessi da don Massimo in via Nitti. Allo stesso modo abbiamo contribuito a trovare aule per il liceo classico nell'ex scuola di infermieristica in viale Trieste. Ognuno sta dando il proprio contributo». Il tempo stringe ma Ceccarelli fa sapere: «Per quel che riguarda la situazione generale siamo pronti a partire, non ci sono emergenze particolari. Stiamo dando gli incarichi alle ditte locali per l'ampliamento delle aule. Abbiamo la garanzia che tutto sarà pronto per il 14. Anche con i banchi monoposto siamo sereni perché li abbiamo ordinati grazie al portale del ministero e si parla di pochi casi, perché negli anni erano già stati cambiati. Il 7 settembre arriveranno anche gli arredi per la nuova scuola di via Lamarmora».

Poi c'è la questione del personale docente e Ata. «Le insegnanti ci sono, dal 24 ci saranno incontri organizzativi. L'obiettivo per i nidi e l'infanzia è garantire i gruppi fissi con il personale fisso. Non ci devono essere interscambi e i numeri dei docenti e personale Ata è sufficiente. Siamo pronti».

