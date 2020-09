LA DIDATTICA

PESARO Non solo mascherine, distanziamento e le altre misure precauzionali rese necessarie dall'emergenza anticovid sono protagoniste della bufera che si è abbattuta sulla riapertura delle scuole ormai prossima: alla ribalta vi è anche la dibattuta questione delle nuove nomine dei docenti di ruolo. E' entrata in vigore la legge 159 che stabilisce dall'anno 2020-2021 i docenti nominati a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento solo dopo cinque anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità: una doccia fredda per chi dopo anni di sacrifici e aver vinto regolarmente un concorso si trova ad essere nominato di ruolo in paesi e città anche piuttosto lontani dalla città di residenza. Quest'anno ci sono insegnanti precari che hanno ottenuto il ruolo più di 50 anni, in un'età che è più vicina alla pensione che all'inizio carriera. E l'anagrafe non è un fattore secondario. Ma non è neanche l'unico.

Le priorità

«Il problema non è tanto l'essere assegnati ad una città, o nel mio caso un paese, diversa da quella di residenza - spiega Paola Galli, insegnante dell'infanzia fresca di nomina, che da Pesaro dovrà recarsi in una scuola nel territorio del Comune di Auditore-Sassocorvaro- Il problema sorge quando ci viene detto che non è possibile fare domanda di trasferimento per ben 5 anni, misura che può avere un senso se si guarda alla continuità dell'insegnamento per la scuola primaria ad esempio, dove il ciclo scolastico è di 5 anni ed avere la stessa maestra tutto il periodo può avere un'effettiva valenza educativa che dia stabilità alla classe: per la scuola dell'infanzia, che dura tre anni e dove comunque quotidianamente ci troviamo a contatto con bambini di età differente, il discorso continuità non vale più. Spero che la questione venga dibattuta seriamente e che si giunga presto ad una soluzione».

I punti deboli

«Non siamo figli di un dio minore - incalza un'altra docente, Magda, anch'essa appena nominata titolare di una cattedra per la scuola dell'infanzia nella zona di Macerata Feltria e che risiede a Pesaro- il vincolo che viene introdotto da questa legge interessa migliaia di persone che dovranno stravolgere la propria vita. Invece di gioire per aver raggiunto una meta che abbiamo tanto desiderato e soprattutto meritato dopo anni di sacrifici ci vediamo negato il più elementare dei diritti, quello alla mobilità. La scuola sta vivendo giorni di caos e solo chi la ama veramente e si dedica con passione ai propri grandi e piccoli studenti può capire l'amarezza di questi momenti: la mia non vuole essere una lamentazione, per usare una parola cara ai retori, ma credo sia giusto che si faccia luce su una legge iniqua che crea disparità nel corpo docente, creando disagi senza apportare alcun beneficio». «Abbiamo osteggiato duramente la legge 159 fin da quando è stata proposta nel 2019 - spiega Tuscia Sonzini, referente Cgil per la scuola- in quanto è inammissibile che vengano a crearsi delle disparità e discriminazioni tra docenti di ieri e di oggi riguardo a una questione delicata come la mobilità , che è un diritto del lavoratore, senza pensare ai disagi in cui si può incorrere trovandosi lontani dal nucleo famigliare e alle ricadute personali che queste comporta».

La breccia

«Alcuni docenti - puntualizza - si sono anche trovati nella situazione di dover rinunciare ad una nomina ottenuta dopo aver vinto un regolare concorso, e questo è profondamente ingiusto. Speriamo, grazie ai ricorsi che abbiamo già intentato, che possa aprirsi una breccia: noi da parte nostra faremo di tutto per cambiare un provvedimento che riteniamo lesivo per i nuovi docenti».

Eleonora Rubechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA