PESARO. Lunedì mattina, al suono della campanella, circa 250 studenti entreranno per la prima volta nella nuova scuola secondaria di primo grado di via Lamarmora. L'istituto, intitolato ad Antonio Brancati, terminato dopo tre anni di lavori, verrà suddiviso in 12 classi. Ieri la presentazione, tenuta a battesimo dalla viceministra all'Istruzione Anna Ascani, che ha effettuato un tour interno nell'edificio di Pantano. I banchi e i mobili presenti per i primi giorni saranno quelli utilizzati nella ex scuola Olivieri, in quanto i nuovi arredi, per un importo di 200.000 euro, non sono ancora arrivati. «Arriveranno intorno al 20 settembre - fa sapere l'assessore alla Manutenzione Enzo Belloni - la nostra idea è quella di sistemare le nuove attrezzature nel giorno di San Terenzio, quando la scuola sarà chiusa».

Per Ascani, che ha parlato davanti ad un gruppo con insegnanti, famiglie, alcuni bambini, rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nell'operazione, consiglieri comunali, e altri cittadini, «di scuole come questa ne servono almeno altre 40mila in Italia. Lunedì la scuola riparte grazie ad uno straordinario lavoro di squadra: dagli amministratori ai docenti. Un appello ai ragazzi, ci sorprenderete sicuramente in positivo rispettando le regole date: sarete le nostre sentinelle». La viceministra dubita che le Marche seguiranno le sette regioni che hanno deciso di posticipare l'apertura, anche se «la competenza è regionale, per me è importante ricominciare. La questione della scuola riguarda tutto il Paese, i ministeri coinvolti, la salute, i trasporti, riguarda quasi 30 milioni di persone. Non può essere una questione di una parte ma di tutti». L'assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli parla di «un grande momento. Con questa scuola vogliamo avviare simbolicamente un percorso di rinnovamento, abbiamo in programma di realizzarne altre. Presentiamo una scuola innovativa, sia dal punto di vista strutturale che da quello didattico. Nella nostra città abbiamo 8 istituti comprensivi e 8 scuole di secondo grado, durante i mesi di lockdown è nata un'estesa collaborazione che ha dato la possibilità a ragazzi e bambini di proseguire il percorso anche a distanza». Per Belloni, la scuola di Pantano «è un fiore all'occhiello della città. Un edificio a consumi quasi ridotti a zero, grazie ad un apparato tecnologico di alta efficienza e un involucro poco disperdente. e con un bassissimo impatto ambientale determinato dalla scelta di materiali naturali, con componenti riciclati e al controllo di tutti i rifiuti. Grande cura è stata rivolta all'uso della luce naturale e artificiale continua Belloni all'acustica, grazie all'isolamento dai rumori esterni, al benessere termico sia in estate che in inverno grazie ai frangisole automatizzati sensibili alla luce esterne, al tetto verde e alle pareti ventilate». Una struttura realizzata per un costo complessivo di 4 milioni di euro, con un contributo da parte del Gse di oltre 800mila euro. Oltre alla scuola, anche il progetto di una palestra che sorgerà al fianco della nuova struttura, del costo di circa 3 milioni di euro, per la maggior parte finanziati dal Governo e Comune.

Soddisfatto anche il preside Flavio Bosio: «Un traguardo, questa scuola è un simbolo per il futuro che arriva in un momento molto delicato». Alla presentazione del nuovo istituto presenti anche il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Marcella Tinazzi e il direttore dell'ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti.

