PESARO La nuova scuola di via Lamarmora a prova di Covid. «Spazi ampi e meno studenti del previsto. Attiveremo 12 aule rispetto a 16», anticipa l'assessore Belloni. A osservare l'ingresso del nuovo edificio scolastico di Pantano, che ospiterà gli studenti della media Olivieri, sembra una scuola già aperta e funzionale. C'è pure la pensilina con le griglie per le bici a lato della vetrata principale, dentro il cancello. La nuova scuola media di via Lamarmora non è del tutto pronta, ma poco ci manca.

Ormai ci siamo

«Sono in corso i collaudi acustici, per testare con apparecchiature il rumore dentro le aule - riferisce l'assessore alla Manutenzione Enzo Belloni - siamo arrivati alla fine, bisogna solo aspettare che i servizi educativi completino la gara, in corso, per l'acquisto degli arredi. Dovranno aprire le buste e così disporre degli arredi completi. Nel frattempo, stiamo ragionando con gli uffici competenti per effettuare il trasloco dall'Olivieri». Insomma, volete aprire la scuola per il suono della campanella a settembre, se le date ministeriali verranno confermate...

«L'obiettivo è quello». C'è la questione delle misure anti-covid, la scuola di Pantano sarà compatibile? «Da questo punto di vista l'edificio è avanti, attendiamo le disposizioni ministeriali, ma comunque abbiamo aule grandi, anche con le misure di sicurezza sulle finestre». Questione specifica classi-pollaio: le delibere comunali riportavano questo passaggio: All'interno della scuola studieranno 375 alunni, suddivisi in aule con un numero di ragazzi tra 15 e 25.... Nemmeno sotto questo profilo Belloni è preoccupato: «Erano previste 16 aule, ma ne occuperemo 12 con gli studenti. Meno alunni, le nascite sono in costante calo».

Le anticipazioni

L'assessore anticipa anche che «nella prossima variazione nel piano triennale delle opere inseriremo anche la palestra attigua, abbiamo avuto un finanziamento importante da un bando regionale». L'ultimo quadro dell'investimento indica 3,6 milioni di euro per l'operazione di edilizia scolastica in via Lamarmora, compresa la sistemazione delle aree esterne, in aumento rispetto ai 3 milioni di euro calcolati a inizio lavori. «Le somme in aumento sono già state integrate, è tutto finanziato, anzi ormai abbiamo liquidato quasi tutti i lavori». C'è anche il nome pronto: Scuola Antonio Brancati. E' infatti passata in consiglio comunale all'unanimità la mozione con cui la consigliera Pd Anna Maria Mattioli chiedeva l'intitolazione della scuola al grande studioso Antonio Brancati, scomparso 3 anni fa a 98 anni e che per 35 anni è stato direttore della Biblioteca Oliveriana per poi diventarne presidente emerito. Da Pantano a Soria, c'è un'altra scuola ex novo, ma in questo caso è ancora sulla carta. Parliamo della nuova Dante Alighieri. «E' in fase di progettazione, palestra e auditorium sono già stati riqualificati, il corpo centrale verrà rifatto, restando nella stessa sede». La nuova scuola primaria e media della Dante Alighieri di via Gattoni accorperà anche gli studenti della Mascarucci, per un investimento complessivo di 6,6 milioni di euro. Due terzi dell'investimento sarà coperto da un finanziamento della Regione Marche per 4,3 milioni di euro, e la differenza arriverà dal Comune con 2,250 milioni di euro. Il Comune coprirà da subito questa somma con l'accensione di un mutuo, puntando a recuperarne una parte con i fondi Gse.

