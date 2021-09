LA DIDATTICA

PESARO In arrivo nuovo personale scolastico integrativo, più che mai necessario in questa fase di riorganizzazione, a fronte dell'obbligo di Green pass per docenti, amministrativi e collaboratori. Intanto oggi pomeriggio l'Ufficio scolastico regionale ha convocato i dirigenti scolastici, i coordinatori didattici delle scuole statali e paritarie per la conferenza di servizi che sarà divisa in due tranche: per Pesaro Urbino è prevista nel primo pomeriggio assieme ad Ancona. A giorni dalla ripresa della scuola in presenza, restano ora da definire i numeri degli organici Covid per dare risposta proprio alla richiesta crescente dei dirigenti scolastici, che dal liceo ai tecnici, hanno chiesto un potenziamento soprattutto del personale Ata, lo stesso impegnato attualmente nelle verifiche e nel controllo dei certificati vaccinali o dei tamponi.

I tempi

Per questo entro il 9 settembre quale termine ultimo, ogni scuola del Pesarese, dovrà comunicare all'Ufficio scolastico il report aggiornato sul prosieguo della campagna vaccinale e le singole istanze sul potenziamento. Per tutta la settimana proseguiranno le verifiche sui certificati vaccinali richiesti per l'ingresso ai plessi superiori e alle scuole comunali. Ma già ai singoli istituti stanno arrivando richieste per periodi di aspettativa più o meno lunghi dei docenti, e diversi legati al mancato possesso del Green pass. Sulla base del monitoraggio che ogni plesso anche della provincia di Pesaro dovrà inoltrare, si andrà complessivamente ad assegnare, circa 2 mila posti totali per l'anno scolastico 2021-2022 fra nuove docenze e Ata, assolvendo in questo modo il bisogno di personale integrativo per garantire una ripresa in sicurezza e nel rispetto delle nuove regole anti-Covid. I plessi superiori pesaresi hanno chiesto complessivamente una dotazione aggiuntiva di organico per oltre 315 posti da coprire. Il numero più alto riguarda i soli collaboratori scolastici per cui gli istituti stimano complessivamente un fabbisogno di circa 230 operatori, a seguire sono stati chiesti anche 54 assistenti amministrativi integrativi e 33 operatori tecnici di laboratorio. Green pass: intanto sono in arrivo le prime richieste di congedo o aspettativa da parte di insegnanti, tanto nei plessi superiori quanto nelle comunali all'attenzione di presidi e parti sociali del comparto scuola.

I contatti

«C'è qualche insegnante al momento non in possesso di pass verde riferisce Tuscia Sonzin per Cgil scuola che ha intenzione di chiedere alla scuola stessa un periodo di aspettativa. A nostro avviso insegnanti o personale amministrativo, che richiederà preventivamente permessi o un periodo di congedo, in attesa di regolarizzare la posizione, certamente ci sarà di qui alle prime settimane di lezione». È questa l'impressione anche del dirigente del polo Mamiani Roberto Lisotti. «Ci sono richieste di qualche docente per un'aspettativa, in ogni caso non sono obbligati a comunicarci le proprie ragioni. Ricordiamo infatti che l'aspettativa si può richiedere anche per soli motivi personali ma la concomitanza con l'obbligo di pass potrebbe far alzare i numeri dal 15 settembre in avanti, quando tutto l'organico tornerà a regime».Sul nodo del personale al momento no vax, oggi le parti sociali della Funzione Pubblica incontreranno delle educatrici in forza a plessi comunali, che chiedono la possibilità di essere destinate ad altra mansione.

Le possibilità

Non sono in possesso di Green pass e la loro intenzione è chiedere la possibilità all'Amministrazione di ricollocarle ad altra mansione, ma non si sa se si potranno accontentare tutte. Fra loro ci sarà chi potrebbe scegliere anche la strada di un ricorso per vie legali, anche se l'impressione è che pur di lavorare e non perdere lo stipendio in caso di sospensione, la maggior parte si sottoporrà a tampone almeno ogni 48 ore, tre volte a settimana. Ma con l'incognita dei costi da sostenere.

Letizia Francesconi

