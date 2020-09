LA DIDATTICA

PESARO Aspettando il 14 settembre la scuola fa le prove generali del ritorno in presenza tra corsi di recupero e collegi dei docenti. A battere tutti sul tempo l'agrario Cecchi, che ha scelto per le lezioni di potenziamento (tecnicamente sono state chiamate in questo modo), lo svolgimento in presenza. Il rientro del primo gruppo di circa 50 alunni, è stato scandito ieri mattina da un rituale fatto di nuove regole, a cui poco alla volta i ragazzi dovranno abituarsi.

Termoscanner e mascherine

Nell'area esterna della sede di Villa Caprile, ad accogliere uno ad uno gli studenti, il personale dell'istituto per la rilevazione della temperatura con termoscanner e la consegna del modulo da compilare per l'autocertificazione Covid. Il Cecchi terrà nei prossimi dieci giorni le lezioni per i corsi di recupero delle materie in presenza, nelle aule. Negli altri istituti superiori invece i corsi Pai, di recupero e potenziamento, si svolgeranno con la formula della didattica a distanza. «Ho ritrovato volti di ragazzi che non vedevo di persona ormai da mesi commenta la vicepreside dell'Agrario Cecchi, Chiara Fiorucci vista la particolarità della nostra scuola e gli spazi esterni, abbiamo scelto di anticipare i tempi e riaprire in presenza la scuola, ovviamente con tutti gli accorgimenti imposti dai protocolli sanitari». Seppure con il volto semicoperto dalla mascherina, gli occhi degli studenti non nascondevano l'emozione di ritornare in classe nonostante alcuni necessari cambiamenti interni con cartelli informativi ovunque, e una segnaletica gialla di separazione dei percorsi anti assembramento.

Le prime parole

«Le prime parole dei ragazzi, all'ingresso nelle classi, predisposte per i corsi raccontano preside e vicepreside - sono state: eccoci, siamo tornati, ora si ricomincia. Tanti entusiasti, altri invece sono partiti con un po' più di calma, ma lo spirito era quella giusto». «All'interno di ogni aula spiega la vicepreside, Fiorucci non più di 11-15 studenti. Anche alla ripartenza dal 14 in presenza, le distanze sono garantite. Banchi più piccoli e monoposto, come si può vedere dalle foto postate sulla pagina social della scuola, a terra pallini gialli ben fissati al pavimento, per delimitare la giusta distanza di due metri dalla cattedra, anche questa di dimensioni più contenute, rispetto alla prima fila di banchi. Visti i numeri e la disposizione delle aule, distanziamento garantito, senza il bisogno di indossare la mascherina in classe». Giornata quella di ieri dedicata anche ai collegi docenti. Incontro in presenza e all'aperto al campo da rugby di Muraglia per preside e insegnanti liceo Mamiani.

L'ordine del giorno

Oltre un centinaio di docenti si sono trovati ieri nelle tribune del campo da rugby per ascoltare il preside, Roberto Lisotti. Per tutti all'ordine del giorno, l'organizzazione della didattica e le attività extrascolastiche da rimodulare o ripensare. «Da parte dell'intero corpo docente anticipa il dirigente scolastico è emersa la volontà di riprendere il più possibile la didattica in presenza, riducendo le lezioni a distanza. L'allentamento delle maglie sul trasporto pubblico in questo senso ci fa ben sperare. Docenti, che non nascondono le perplessità per la didattica a distanza, soprattutto per le prime classi e le quinte. Nei prossimi giorni andremo a rimodulare ulteriori aspetti organizzativi. Manteniamo programmi e progetti essenziali in presenza, pur con un riordino delle classi e la suddivisione a gruppi soprattutto per le attività di laboratorio, fermo restando che non tutti gli studenti potranno svolgere attività insieme in presenza. Saranno ridotte, in accordo con gli insegnanti le attività esterne proprie anche del nostro polo. Per esempio l'alternanza scuola lavoro, almeno in una prima fase, sarà on line. Anche l'orientamento formativo dovrà essere rivisto e non più in presenza, per limitare spostamenti e mobilità di docenti e alunni Di certo, è emerso il no ai viaggi d'istruzione all'estero. Per le gite in Italia vedremo di qui ai prossimi mesi, come organizzare il calendario».

La riorganizzazione

Collegio docenti anche all'istituto d'arte Mengaroni e al professionale Santa Marta. Anche qui, focus sulla rimodulazione e organizzazione delle attività di laboratorio, a rotazione o con un impianto fisso in aule, che all'occorrenza si trasformano in laboratori pratici.

Letizia Francesconi

