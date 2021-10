«La destra danneggia la provincia per dispetto»

FANO «Per la destra delle Marche la sanità deve essere solo ad Ancona. La destra nega alla provincia di Pesaro le alte specialità per miope e dannoso dispetto politico», è la critica del Pd di Pesaro alle ultime decisioni sulla sanità. «Sconcertano leggerezza e trionfalismo con i quali il presidente Acquaroli - si legge in una nota dell'ufficio stampa del Pd - e buona parte della sua giunta comunicano di aver formalmente revocato il project financing per la costruzione di un nuovo ospedale a Pesaro. Con il sorriso sulle labbra fanno fare al Nord delle Marche un salto nel vuoto annullando, senza nessuna idea sostitutiva chiara, un iter burocratico e di programmazione pronto per essere attuato. Non dicono nulla del modello di sanità che intendono realizzare per questo territorio, non sappiamo se sarà mantenuta un'azienda ospedaliera, non sappiamo quali servizi sanitari complessi potranno essere erogati in questa provincia e quali invece dovranno trovare risposta altrove, non sappiamo come intendono integrare la sanità territoriale con quella per acuti, non sappiamo nulla perché la Regione non dice nulla. L'unica certezza - continua l'ufficio stampa del Pd - è che la furia di demolire ciò che ha fatto la giunta Ceriscioli ha bloccato la principale acquisizione raggiunta per la sanità per acuti: un percorso pronto a partire con la realizzazione di un ospedale nuovo e in grado di accogliere le alte specialità attuali dell'azienda Marche Nord e di pianificarne altre in futuro sia per le dimensioni strutturali sia per il bacino di utenza di riferimento. Oggi non c'è più nulla e grottescamente si ricomincia con una discussione di 15 anni fa: dove fare il nuovo ospedale? Come se il problema architettonico-urbanistico esaurisse il tema dell'organizzazione del servizio sanitario. Che le prestazioni complesse non si possano fare nei piccoli ospedali è un dato di fatto assodato dal punto di vista legale e sanitario, è un fatto di qualità delle cure e di sicurezza prima che di costi. Che cosa hanno in mente in Regione proponendo una sanità per acuti più diffusa? Ce lo ha chiarito Saltamartini con la sua replica alle critiche: vogliono un territorio privo di alte specialità in modo da garantire un bacino di utenza maggiore all'ospedale di Ancona. Questo significa un irresponsabile impoverimento del territorio facendolo arretrare rispetto a ciò che già esiste». Il Pd ricorda la mobilità passiva verso la Romagna.

