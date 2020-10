La dem Vitri alla Regione: «Tre priorità per la sanità»

PESARO La neo consigliera regionale del Pd Micaela Vitrri firma la sua prima interrogazione e lancia un appello al presidente Acquaroli: «Stop alle lotte di partito e subito la giunta». «Stiamo vivendo una nuova allerta Covid-19 - scrive - e nelle Marche, a 15 giorni dal voto, non abbiamo ancora un assessore alla Sanità di riferimento. Una situazione di emergenza, che va affrontata immediatamente e non solo con l'obbligo di mascherina h24. Per questo chiediamo al neo presidente Acquaroli di chiudere al più presto le lotte di potere tra i candidati dei diversi schieramenti e nominare un assessore all'altezza della situazione. Tra le priorità, vanno considerate tre necessità importanti e urgenti: 1) Mettere i medici di famiglia nelle condizioni di gestire adeguatamente l'emergenza sanitaria. Sembrerà strano ma non sono ancora previsti dispositivi di protezione individuale per medici di base. Inoltre per individuare focolai in modo capillare, potrebbe essere importante dare anche agli stessi medici la possibilità di eseguire tamponi rapidi, con spazi idonei e Dpi. 2) Riaprire il punto di primo intervento dell'ospedale ex Lanciarini, ora Villa Montefeltro di Sassocorvaro. Indispensabile per evitare che i pazienti di tutto l'alto Montefeltro si rechino nell'ospedale di Urbino, sovraccaricando la struttura, che rischierebbe di trovarsi nuovamente in difficoltà. 3)Prevedere risorse per la Casa della Salute di Montecchio, situata in un punto baricentrico tra costa ed entroterra, tra Romagna e Marche».

