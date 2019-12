La cura del verde in 10 tappe con l'esercito di 250 volontari

L'AMBIENTE

PESARO Il loro contributo alla pulizia delle aree verdi o più degradate, fino alla manutenzione dei parchi e parchetti cittadini, continua ad essere un valido supporto per fare di Pesaro una città sempre più verde e sostenibile. Loro sono i volontari del verde che operano all'interno del progetto Volentieri Volontari coordinati da Stefano Falcioni di Auser (associazione di volontariato e promozione sociale) e dalla municipalizzata Aspes.

La roadmap

Entro fine anno sarà condiviso con l'Amministrazione comunale, il programma operativo 2020 di Aspes per la gestione del verde urbano e del patrimonio arboreo della città. Per l'anno nuovo il servizio Aspes per la gestione del verde, ha programmato 250 potature sparse un po' in tutta la città . A breve verrà bandita una gara proprio per affidare i lavori e nella prima decade di gennaio sono già programmati interventi su via Campo Sportivo, viale Trento e via Gasparri. L'intento, ci spiega Vittorio Vagnini, responsabile del servizio per la municipalizzata è arrivare entro fine 2020 a circa 2 mila interventi di potature per le alberature di alto fusto, tutto per sanare vecchi interventi eseguiti in modo non adeguato. Cambio di passo invece per la messa a dimora di nuove alberature che andranno a ripopolare e abbellire alcune aree urbane.

Nuove alberature

«Non andremo a piantumare, per così dire a macchia di leopardo entra nel merito Vagnini ma abbiamo scelto in concerto con il Comune di concentrare l'attenzione su alcuni viali cittadini, soprattutto nella zona mare e nel tratto cerniera fra il centro e viale Trieste. Non abbiamo infatti al momento situazioni particolari da sanare nei quartieri e per questo è in progetto il rifacimento ex novo di due interi viali della zona mare, dove inseriremo nuove piantumazioni, o meglio saranno sostituite quelle alberature più vecchie, ormai alla fine del loro ciclo vegetativo. Il programma dovrà essere condiviso con il Comune sulla base anche delle risorse che arriveranno dall'ente pubblico, intorno ai 100 mila euro». I volontari, una flotta che continua a riunire centinaia di volontari suddivisi nei dieci quartieri cittadini. Secondo i numeri forniti da Auser sono 160 i soli volontari che si occupano del verde, a questi si aggiunge un gruppo di 50 volontari o meglio quelle famiglie impegnate nei piccoli lavori di decoro e pulizia delle scuole dell'infanzia comunali. A supporto ci sono poi altri volontari, suddivisi per lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità e studenti sospesi dagli istituti scolastici, tutti impiegati in interventi di straordinaria manutenzione da una zona all'altra della città.

Gli interventi

Infine da due anni sono operativi 40 volontari del verde per il Comune di Tavullia, che operano sempre sotto il coordinamento di Aspes. Interventi: positivo anche il bilancio 2019 per il progetto Volentieri Volontari . Gruppi al lavoro anche in questi giorni di festa. Muraglia, Santa Veneranda, Soria e Centro-Mare, sono solo per fare qualche esempio i quartieri cittadini più attivi. Ogni quartiere impiega mediamente dai 10 ai 20 volontari che operano seguendo le segnalazioni dei quartieri e di Aspes. Con una media di due o più interventi al giorno per cinque giornate lavorative, in un anno i volontari impegnati portano a termine un migliaio di interventi in tutta la città e forse qualcosa in più. Fra le novità di questo 2019, più attenzione è stata rivolta ai quartieri più periferici, ad iniziare da Ginestreto, dopo l'input lanciato dal sindaco Matteo Ricci l'estate scorsa. Se prima c'era un solo volontario anziano, oggi la cura del verde e del decoro, è garantita da un gruppetto di volontari in carico ad Auser provinciale impegnati ogni 15 giorni a servizio della cittadinanza.

I punti sensibili

Il parco Miralfiore con la sua pulizia per garantire più visibilità e sicurezza è stato uno degli interventi più importanti che ha impegnato e continua a impegnare i volontari , cinque in tutto che affiancano i due operatori della Cooperativa T41 e oggi tutto il perimetro del parco, che da Villa Miralfiore arriva alla ferrovia, è stato messo in sicurezza con pulizia e potature mirate. Ed ancora a Muraglia in via Barsanti dopo le nuove piantumazioni, la manutenzione anche di quell'area, sarà garantita proprio dai volontari del verde. Altri i volontari al lavoro a Celletta per la pulizia dell'area parcheggio di via Del Novecento e in centro storico nelle vie secondarie e nello spazio verde della biblioteca San Giovanni.

