LA CRISI

PESARO La giunta comunale ieri mattina ha approvato la delibera con i criteri e le modalità di distribuzione dei 503 mila euro stanziati dal Governo a Pesaro per aiutare le famiglie in difficoltà. «E' un'operazione importante - afferma il sindaco Matteo Ricci - Questo aiuto ha una logica se viene effettuato nel giro di pochi giorni e settimane. Un aiuto che deve arrivare prima di Pasqua». Sono partite le procedure per stampare 25 mila buoni da 20 euro ciascuno, che potranno essere utilizzati nei supermercati e piccoli negozi della città, farmacie e altre attività che vendono beni di prima necessità. Noi all'utilizzo dei voucher nei tabacchi. I buoni potranno essere utilizzati, nel caso di necessità, anche negli esercizi dell'ambito sociale. Non si potrà dare resto, anche se i piccoli esercenti potranno accordarsi con il cliente per utilizzare il buono in giorni diversi nel caso non venga speso tutto in una sola volta. L'agevolazione va utilizzata entro il 30 aprile.

Le modalità

I voucher verranno suddivisi in base alla composizione del nucelo familiare. Se un nucleo familiare è di una sola persona verranno distribuiti 7 voucher, per un valore di 140 euro. Con due componenti 10 voucher, 200 euro. Tre componenti, 13 voucher, per 260 euro, 4 componenti 16 voucher, 320 euro complessivi, cinque o più componenti 380 euro, con 19 voucher. Potranno accedere ai buoni, coloro che non hanno reddito, o hanno perso lavoro, purchè non abbiano ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza superiore a 600 euro. L'altro criterio riguarda il conto in banca o alle poste: al 30 marzo il saldo deve essere inferiore ai 10 mila euro. Le persone assistite dai Servizi Sociali, circa 250 famiglie, dovranno rivolgersi agli uffici di riferimento per ottnere il buono. Tutti gli altri potranno presentare la richiesta con tre modalità diverse: telefonare al numero verde 0721-1747910, inviare un messaggio whatsapp al numero 333-6180133, oppure inviare una mail a emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it. Le domande vanno presentate entro venerdì 3 aprile alle 17,30. Nella domanda va scritto nome, cognome, indirizzo, componenti dei nuclei familiari, spiegare la condizione che la famiglia sta vivendo. «Coloro che hanno dei dubbi sui criteri, facciano comunque la domanda - continua il sindaco - specificando la propria situazione. Abbiamo discusso sui tempi di scadenza, perchè non sappaimo quante domande arriveranno, abbiamo bisogno di chiudere questa prima tranche venerdì. Dopo la chiusura della prima chiamata, saremo in grado di avere i numeri delle esigenze, in modo tale che se le domande saranno meno, la prossima settimana possiamo fare una nuova chiamata, allargando i criteri. Se saranno di più, ragionermeo su cosa fare». Sabato inizieranno le prime consegne dei buoni spesa, effettuate dai consiglieri dei quartieri, volontari della protezione civile e vigili urbani. Ai beneficiari verrà consegnata un'autocertificazione da firmare al momento della consegna dei voucher presso il domicilio. «La prossima settimana faremo dei controlli, chi certifica il falso rischia la denuncia penale», avverte il primo cittadino.

Gli sconti

L'assessore al Bilancio Riccardo Pozzi aggiunge che «alcune catene si sono già attivate in questa fase, e hanno annunciato la propria disponibilità a garantire un 10% di sconto a tutti quei cittadini bisognosi che pagheranno con i voucher». L'assessore ai Servizi Sociali Sara Mengucci guarda «da una parte ad intercettare nuove povertà, dall'altra a valutare se ci sono situazioni che abbiamo tralasciato». Il requisito dell'assenza di reddito, esclude i pensionati in difficoltà...«Ne abbiamo discusso molto, tanti pensionati si trovano in una situazione di difficoltà a prescindere dal Coronavirus - risponde Ricci - Poi se ci saranno alcuni pensionati con pensione minima che non arrivano alla fine del mese, che ci scrivono e abbiamo i soldi per andare loro incontro, cercheremo di farlo, ma i criteri li abbiamo dovuti tenere stretti».

Thomas Delbianco

