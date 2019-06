La corsa a ostacoli per rimuovere i rifiuti della Baia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Proseguono gli interventi di ripristino dell'arenile libero di Baia Flaminia per ripulirlo e liberarlo dalla mole dei tanti detriti trasportati dalla piena del Foglia di due settimane fa. Si tratta per lo piĆ¹ di tronchi di grossi alberi e rifiuti. Un lavoro lungo e certosino che ha sta impegnando una decina di addetti e volontari ormai da diversi giorni. Al lavoro gli addetti del Centro Operativo e di Marche Multiservizi oltre agli operai di imprese private ingaggiati dalla municipalizzata per accelerare i tempi. Si pensa di...