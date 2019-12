La Confesercenti

PESARO Per Confesercenti «il turismo è una risorsa per tutte le attività commerciali e non soltanto per l'albergatore e, sul turismo occorre lavorare insieme, operatori, associazioni ed istituzioni. Il turismo va pensato e strutturato come un'azienda sulla quale, per avere utili, occorre credere ed investire. Là dove questi investimenti sono stati fatti, l'azienda turismo ha dimostrato meglio di altre di saper reggere alla crisi. E quando quest'azienda funziona, porta beneficio a tutto il comparto economico e all'intera città: perché di turismo vivono gli albergatori certo, ma anche i commercianti, i ristoratori, chi opera nei servizi. Una città turistica è poi una città che offre qualità della vita e benessere non soltanto a chi la sceglie per un soggiorno ma, tutto l'anno. La riqualificazione turistica, insomma, è una riqualificazione tout court' della città: si valorizzano vie, piazze, ma anche edifici, negozi, uffici, zone meno attrattive acquistano valore. In tal senso gli albergatori che hanno investito nella riqualificazione vanno elogiati perché a beneficiarne è tutta la città. Va detto che negli ultimi anni, su questi temi, il Comune di Pesaro si è mosso nella direzione giusta e la città sta conquistando sul mercato una propria identità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA