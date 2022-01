La Conferenza dei sindaci convoca il 14 Saltamartini

PESARO Sarà convocata per venerdì prossimo, 14 gennaio, la conferenza dei sindaci di Area vasta 1, la prima con Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia, a capo del tavolo. L'imminente convocazione della conferenza entro la prima quindicina di gennaio era nell'aria già da qualche giorno, da quando, subito dopo Natale, lo stesso presidente Paolini si era incontrato con le rappresentanze sindacali per sviscerare i nodi della sanità territoriale. Di recente gli stessi sindacati di categoria hanno alzato l'asticella dell'allerta con una lettera aperta chiedendo di convocare la conferenza dei sindaci dell'Area vasta, perché si facciano sentire con maggiore forza sulla Regione. Da qui l'incontro di venerdì fissato dopo aver sentito la disponibilità dei primi cittadini interessati e che avrà come tema conduttore lo stato della campagna vaccinale. In sostanza si tratta dell'unico punto posto all'ordine del giorno e che vedrà in audizione da remoto lo stesso assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. La conferenza, è infatti prevista in doppia modalità: è convocata in presenza per le 10 nella sala Serpieri del Palazzo Raffaello di Urbino, dove i sindaci dell'Area vasta 1 solitamente si riuniscono, ma considerato il delicato momento emergenziale che trova il territorio in piena quarta ondata Covid, ci si potrà anche collegare online. Oltre ai sindaci e all'assessore regionale che dovrà riferire sulla campagna vaccinale, la convocazione è indirizzata al presidente di Regione, ai dirigenti di Area vasta 1 e di Asur e alle segreterie delle organizzazioni sindacali. Tra i nodi di cui si dibatterà «la difficoltà riscontrata sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino riguardo la campagna vaccinale in merito agli hub con difficoltà di gestione delle prenotazioni tra i cittadini prenotati e i non prenotati, i Pvp (Punti vaccinali di prossimità) aventi disponibilità limitate, i camper vaccinali che non riescono a rispondere alle tante richieste».

