La Confartigianato

PESARO «Prendiamo atto del non rispetto delle promesse del governo per l'impegno assunto. E' stato chiesto alle nostre imprese di rispettare le regole, di stare chiuse a novembre, con la promessa di un Natale con le attività aperte, e invece ora apprendiamo che quanto promesso non è stato mantenuto, con le nostre imprese che anche stavolta subiranno un durissimo colpo», affermano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Ancona Pesaro, commentando le misure del Decreto Natale. «Purtroppo - proseguono - la situazione sanitaria continua a essere difficile e, al contempo, la sofferenza della nostra economia non accenna a diminuire. Queste misure assesteranno il colpo finale a molte attività economiche. A marzo, aprile e maggio, con le riaperture, e poi di nuovo in autunno, con la seconda ondata, i nostri imprenditori sono stati attenti a rispettare le regole, di fatto però non sono state messe in atto altre misure strutturali per gestire l'emergenza sanitaria. Siamo convinti che non siano le attività economiche a veicolare la pandemia. Le misure adottate, peraltro, sono troppo generiche e generaliste e mal si adattano a contesti come quello delle Marche che, con il suo milione e mezzo di abitanti, è la metà di Roma».

