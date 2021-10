La città da 15 minuti l'idea nata a Parigi che stuzzica Pesaro

IL PROGETTO

PESARO Prosegue il percorso di candidatura di Pesaro, Capitale della cultura italiana 2024: un percorso di candidatura plurale con un vero obiettivo collettivo che si allinea anche sulla sfida del 2033, quando Pesaro e Urbino lavoreranno per un risultato ancora più ambizioso, quello europeo. Più della metà dei Comuni della provincia, i quartieri di Pesaro, operatori culturali e artisti, sono già al lavoro su idee da sviluppare immaginando una città/territorio che non conta su ciò che ha, ma punta a realizzare quello che non c'è, partendo dai desideri e dagli sguardi dei suoi abitanti.

La partecipazione

«Un processo che sta creando un reale percorso di partecipazione e prossimità, ottimizzando sinergie comuni e individuali, per ottenere un riconoscimento da distribuire sull'intera provincia - conferma il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini - Attendiamo fiduciosi l'adesione di tutti i Comuni, per valorizzare appieno l'anima della nostra terra, il racconto dell'artista così come quello dell'artigiano. Questa sfida deve superare i confini dei colori politici e guardare ad un obiettivo comune di rilancio verso un futuro sostenibile sui temi dell'ecologia, anche attraverso progetti per le imprese che raccontano, sul panorama internazionale, la vocazione e l'attenzione ai temi ambientali di questo territorio». Tra agosto e settembre si sono svolti alcuni esercizi di cittadinanza che hanno lanciato un modo diverso di osservare la città: strumenti preziosi per il fondamentale lavoro di immaginazione, in una progettualità condivisa e ampliata. Un sistema che riapre il dialogo, il dibattito, l'ascolto e permette una crescita a 360 gradi di tutta la comunità. «Il progetto punta sul patrimonio di competenze che si possono trasmettere e che, condivise, offrono risultati sorprendenti, che potrebbero essere d'esempio a livello nazionale ed internazionale», sottolinea Vimini. Nell'attuale fase di consegna di un primo dossier di candidatura, la cui scadenza è prevista il 19 ottobre, si stanno raccogliendo le diverse proposte creative e innovative per una Pesaro del futuro che vada a costruire e/o migliorare il benessere di un intero territorio, oltre all'appoggio di imprese e sponsor importanti che guardino il progetto come un'opportunità, in termini concreti, sia di visibilità internazionale che di eventi e quindi di attrazione di investimenti. Il lavoro proseguirà poi iniziando a realizzare i primi progetti. L'idea forte è quella di una città dei 15 minuti.

L'intuizione

Lanciata dal direttore scientifico della Sorbona di Parigi Carlos Moreno, è uno dei temi principali del lavoro progettuale. L'intuizione di base è semplice: una città in cui tutti i servizi (pubblici, sanitari, commerciali, attività) siano a disposizione dei cittadini ad una distanza massima di 15 minuti. Un quarto d'ora al massimo sia che uno abiti in centro, che in periferia, perchè il modello di città dei 15 minuti propone una pianificazione sostenibile dello spazio urbano basata sul concetto di prossimità, in modo da ridurre gli spostamenti in automobile in ambito cittadino, favorendo quelli in bici o a piedi. Si intende dunque immaginare nuovi ritmi di vita urbana, nuovi modi di occupare lo spazio e il tempo nel perimetro di una città.

Centro, quartieri, periferia

Immaginare, sull'attuale mappa dei quartieri di Pesaro una geometria variabile, i cui confini, si modificano e si estendono in funzione dei bisogni degli abitanti. Una scelta anche di campo ambientale che parte anche dai progetti di rigenerazione urbana messi già in atto che guardano all'ecologia, alla prossimità, alla capacità di immettere servizi a disposizione. Occorre un capovolgimento delle percezioni a seconda di come ognuno di noi interpreta l'oggi e il presente: slabbrare i confini dello spazio urbano e renderlo poroso per ri-orientarlo e riformulare così il nostro rapporto con arte, natura e tecnologia.

