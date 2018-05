CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CAROVANA IN BICIPESARO Finisce con un giovane dello staff tecnico del Giro d'Italia ricoverato all'ospedale. Momenti concitati e di paura lungo la Siligata dove intorno alle 14 si è consumato l'incidente. E' un Giro con il botto. Poteva andare meglio il passaggio della carovana rosa nella città della bicicletta. A poche decine di metri dal valico della Siligata, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni oculari, un uomo dello staff tecnico del Giro in sella allo scooter stava andando troppo veloce, tanto da non accorgersi che sulla...