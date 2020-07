La campagna elettorale

PESARO A meno di un mese dal pranzo con i militanti a Villa Piccinetti, Matteo Salvini ieri è tornato a Pesaro. Appuntamento al Moloco, sul molo di levante. Accolto da militanti, simpatizzanti, curiosi, candidati alle elezioni regionali e amministratori locali del territorio, il leader della Lega, in viaggio da Roma verso la Romagna, si è fermato per un comizio.«La Lega sarà il primo partito nelle Marche», ha detto ai giornalisti il senatore, dopo essersi confrontato con i pescatori, e prima di salire in piedi su un tavolino del Moloco, per riuscire a parlare a tutti, anche se poi è sceso di un gradino con una battuta: «E' un tavolino del Pd. Siamo e siete un po' matti perchè è un sabato di fine luglio e fa un gran caldo. La miglior risposta ai signori attaccati alle poltrone ad Ancona e a Roma siete voi, siete uno spettacolo. Tutta questa gente ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Le Marche hanno bisogno di lavoro, non di assistenza. Vogliamo far lavorare chi ha voglia di farlo - incalza il leader della Lega - Ci vogliono quattro ore ad attraversare le Marche, di questo si deve occupare la Regione, di problemi come le infrastrutture, non di filosofia». A fine comizio, il bagno di selfie e per Salvini è arrivata anche una pizza Rossini.

tho.del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA