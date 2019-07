La bufera di acqua e grandine fa una strage di auto e piante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL NUBIFRAGIOPESARO Come ai tropici senza esserlo. Un urgano di acqua, vento e grandine si è abbattuto ieri pomeriggio sulla costa. Non più di una mezzora di una tormenta di pioggia ma tanto è bastato. E la conta dei danni si annuncia lunga. Perchè le raffiche e la forza dell'acqua hanno piegato come fuscelli decine di piante che hanno finito non solo con il cadere sulle strade ostruendo la viabilità per ore, ma hanno travolto le auto parcheggiate. Sorpresi dal diluvioDecine di alberi abbattuti, altrettanti i mezzi danneggiati. Una conta...