PESARO Torna la chiusura al traffico della piazzetta della Creatività nei fine settimana. Si tratta della piazzetta che si affaccia sulla Pescheria e sulla scuola Perticari. Da quando è stato completato il nuovo arredo del tratto finale del corso XI Settembre il sindaco Matteo Ricci ha perseguito il progetto di levare il traffico da quell'area. Impresa non facile perchè si convogliava il grosso del traffico che proveniva da corso XI Settembre su via Cavour. Alla fine si è raggiunta mediazione: niente auto nella piazzetta durante i fine settimana, il sabato e la domenica. L'ordinanza che dispone la chiusura della circolazione nel largo compreso tra le vie Mazzini Cavour e le vie Mastrogiorgio e Mengaroni, entrerà in vigore questo fine settimana, sabato 8 , proseguirà ogni weekend fino alla fine del 2020. Lo stop alla circolazione inizierà dal pomeriggio del sabato dalle 15 e proseguirà no stop fino alle 20 della domenica successiva. I mezzi che provengono da via Mazzini dovranno andare dritto per immettersi su via Cavour, analogamente i mezzi che transitano su corso XI Settembre. Chi proviene da via Mastrogiorgio dovrà andare dritto in via Mengaroni oppure girare obbligatoriamente a destra e immettersi sul tratto finale di corso XI Settembre e raggiungere la rotonda del Trony.

© RIPRODUZIONE RISERVATA