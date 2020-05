Piccoli negozi alimentari e panetterei possonoi aprire alle 7 di mattina. La Regione Marche infatti ha accolto una specifica richiesta della Confcommercio di Pesaro e Urbino che chiedeva la possibilità di anticipare l'orario di apertura dei negozi di alimentari e panetterie alle ore 7 in modo tale da soddisfare le necessità della clientela in particolare ora che molte aziende e uffici stanno riaprendo, evitando così anche la possibilità di creare assembramenti dentro e fuori i locali.

Da ieri quindi gli esercizi di vicinato potranno osservare l'orario 7 - 21.

Le problematiche segnalate dal segretario fanese Marco Arzeni riguardavano l''art.1 dell'Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale stabilisce alle ore 8 l'orario di apertura degli esercizi di vicinato. La riguardava questione riguarda in principale modo attività quali negozi alimentari di paese, panetterie e attività similari e non supermercati e centri commerciali non interessati da questa tipologia di vendita.

La richiesta è stata quindi quella di poter anticipare l'orario di apertura per gli esercizi di vicinato di generi alimentari alle ore 7 come infatti è avvenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA