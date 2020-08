L'OPERA

PESARO Riaccende i motori in questa coda estiva il bando delle periferie, con una serie di progetti che vengono battezzati nel Piano triennale dei Lavori Pubblici dell'Amministrazione comunale. Il più importante è il ponte ciclopedonale sul Foglia, che collegherà l'area della stazione ferroviaria con il quartiere di Tombaccia. Se n'è discusso venerdì sera in commissione Lavori Pubblici. «E' il primo progetto che andrà in giunta per poi procedere con la gara entro ottobre-novembre - spiega a questo proposito l'assessore di riferimento Enzo Belloni - Sarà una gara unica, per un importo di 3,2 milioni di euro. Il ponte andrà costruito nei mesi a cavallo tra la primavera e l'estate, indicativamente tra maggio e settembre, l'obiettivo è quello di essere pronti con l'affidamento dei lavori per l'inizio dell'estate prossima».

Nell'ipotesi di lavoro del Comune il progetto e la gara dovranno dunque essere definiti entro il prossimo novembre. Nel piano degli interventi anche il recupero del sottopasso ferroviario ciclopedonale tra via dell'Acquedotto e il parco Miralfiore. Il bando delle periferie non ha avuto finora vita facile. Dopo il tira e molla con il precedente Governo sullo stanziamento degli 11,2 milioni di euro, nell'accordo con l'Anci i fondi erano stati ripristinati, e successivamente la Corte dei Conti ha registrato la convenzione tra il Comune di Pesaro e presidenza del consiglio dei ministri. Nel nuovo accordo, rispetto a quello precedente, i fondi del bando verranno erogati a lavori avvenuti, dopo la rendicontazione. Prima dunque il progetto e l'intervento di riferimento e poi gli stanziamenti per l'ente locale.

«Tutte le risorse che d'ora in poi verranno impegnate nel bando delle periferie - prosegue a questo proposito Belloni - vengono dal Governo. Nel bando che ci siamo aggiudicati qualche anno fa, il Comune è intervenuto nella sua quota a parte, coprendo gli investimenti per il bocciodromo, skate park, pump track, ovvero tutti quegli impianti a fini sportivi e ludici che attualmente sono in via di ultimazione nella zona di via dell'Acquedotto. Per potersi aggiudicare il bando nazionale servivano altri partner, e così è stato. Insieme a noi c'è l'Aspes che riqualifica l'edificio dell'ex deposito, e Pesaro Parcheggi per tutta l'area che riguarda la sosta. E' un importante intervento pubblico-privato nel quale il Comune ha già fatto la sua parte. Nel nostro bilancio abbiamo già impegnato tutto, i prossimi interventi non saranno più a carico delle casse comunali». ù

I fondi statali del bando delle periferie copriranno anche l'acquisizione di alcune aree intorno alla stazione ferroviaria, per un milione e 700 mila euro. Nelle destinazioni, un parcheggio che verrà gestito da Pesaro Parcheggi e uno spazio per creare un bike-hub sul modello di quello già presente alla stazione di Rimini, oltre alla possibilità di avere aree per un raccordo tra gli spazi separati tra via dell'Acquedotto e la stazione, tagliati dalla ferrovia. «L'amministrazione comunale - riferisce a questo proposito il consigliere comunale di maggioranza Luca Pandolfi della lista del sindaco, che ha partecipato ai lavori della commissione - sta procedendo nell'iter di realizzazione delle opere del Progetto Sprint, opere che sono sempre legate al bando delle periferie. E l'Amministrazione comunale per velocizzare la realizzazione degli interventi utilizzerà tutti gli strumenti che offre il decreto semplificazione. Anche in una situazione di crisi economica come quella che affrontiamo, continuiamo ad investire nel futuro della città, facendo delle scelte che pensano al domani, vedi l'acquisto delle aree della stazione ferroviaria». Nel bando delle periferie, anche i lavori di ripristino e di riqualificazione al cavalcaferrovia, su cui da mesi si sta circolando a corsie ridotte, che il Comune porterà in giunta martedì prossimo per poter procedere a un primo stralcio.

