PESARO Scuolabus, a ventiquattr'ore dall'uscita delle linee guida ministeriali per il trasporto scolastico anche dei più piccoli, e a poche ore dalla conferenza Stato - Regioni manca ancora uno schema di riordino. Nel Comune di Pesaro il servizio è affidato in esternalizzazione alla Cooperativa Tundo con sede legale a Lecce, e con un solo referente amministrativo sul territorio.

Il piano

Il piano elaborato da cooperativa e Servizi Educativi comunali, è in via di definizione e mancano ancora alcuni elementi decisivi da concordare con le esigenze delle scuole primarie. Meglio organizzato è invece il trasporto su scuolabus per i vicini Comuni di Tavullia e Montelabbate, in questo caso sotto la gestione locale Adriabus. Non tutti i Comuni del territorio però attiveranno da subito all'apertura delle scuole il 14 settembre i servizi comunali di trasporto. Al momento pare rimangono fuori i Comuni di Gradara e Gabicce. Plessi aperti in entrambi i casi ma senza il servizio scuolabus, e tutto proprio per l'incertezza sul numero di mezzi effettivamente disponibili e sulla rimodulazione delle linee, sulla base del numero di bambini, distanze e tempi di percorrenza. L'unica certezza al momento, emersa da un confronto fra dirigenti scolastici, mondo della scuola ed ente gestore del trasporto, è la necessità di mezzi in più, che devono soddisfare le esigenze di quei plessi scolastici, anche istituti comprensivi comunali, con un bacino di alunni iscritti provenienti dai quartieri più periferici della città.

La decisione

Ieri la riunione della Conferenza Stato-Regione si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto, almeno sul nodo trasporti scolastici. Definito invece l'accordo per il numero e tipo di banchi. Situazione in evoluzione invece per il trasporto. L'Istituto superiore di Sanità ha fissato un punto fermo per il trasporto scolastico di linea a servizio dei plessi di secondo grado, così come per il trasporto degli alunni dei plessi di primo grado. Nessun passo indietro sul distanziamento di un metro a bordo dei mezzi. Difficile però, così è stato ribadito dall'ente regionale, sostenere il trasporto solo per metà della capienza, senza la garanzia di disporre di mezzi in più.

Eliana De Gennaro è la referente della cooperativa leccese Tundo, che gestisce gli scuolabus a Pesaro. «Siamo operativi in città con 13 linee dedicate ai bambini riferisce che contiamo di riattivare tutte, adeguandoci alle nuove disposizioni Covid e alle linee guida appena emesse. Anche i nostri mezzi scuolabus devono sottostare alla regola di caricare solo il 50 per cento dei bambini, rispetto a una situazione normale. Stiamo predisponendo con i vari Comuni da Pesaro a Fano anche un piano B. Successivamente al primo periodo di rodaggio, dopo l'apertura dei plessi, la nostra cooperativa valuterà misure ulteriori per sopperire al problema delle capienze, e vedremo se servirà la disponibilità di nostri mezzi in più.

La riorganizzazione

«La riorganizzazione delle diverse linee scuolabus anche per il Pesarese è nel nostro caso strettamente legata non solo al distanziamento a bordo, ma anche ai tempi di percorrenza su una linea piuttosto che l'altra. Va certamente approfondita l'opzione contenuta nelle linee guida, che prevede entro i 15 minuti di percorrenza dello scuolabus, la possibilità di massimo caricamento a bordo, anche se limitatamente a questo breve lasso di tempo. Per questo stiamo definendo alcune simulazioni tecniche, spalmate sulle principali linee attive, calcolando per ogni linea l'ultima salita e discesa. Siamo in contatto con i Servizi Educativi comunali che dovranno comunicarci anche eventuali ingressi e uscite scaglionate dai plessi della primaria. Ma per capire la capacità di riempimento degli scuolabus o la necessità di aumentare i pulmini, attendiamo dai Servizi Educativi il numero esatto di bimbi iscritti, plesso per plesso, fondamentale per non sovraccaricare i mezzi e rispettare le disposizioni».

Letizia Francesconi

