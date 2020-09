L'ISTRUZIONE

PESARO Rientro carico di emozioni. Il rito del primo giorno di scuola, fra aspettative, entusiasmo, ansie e un po' di nostalgia, per quelle abitudini di sempre, che i nostri studenti dovranno per un po' mettere da parte. Presidi, che sono registi del cambiamento.

L'applauso

Il ritorno in classe al liceo scientifico Marconi è stato scandito da un sonoro applauso di benvenuto soprattutto rivolto alle prime classi. Si dimostra almeno per ora, ben apprezzata la scelta del preside Rossini, di far entrare in aula a rotazione la metà degli studenti in presenza. Spostandoci al plesso linguistico Mamiani, le istantanee scattate nel piazzale esterno del Campus, mostrano ragazzi e compagnie che si ritrovano. Certo, ci sono le mascherine, ma gli abbracci non sono mancati, così come qualche inevitabile assembramento. Al tecnico Bramante-Genga, è il giorno delle prime classi. Sembrano quasi entrare in punta di piedi i nostri quindicenni. Per loro tutto è nuovo, dalle regole, alla mascherina, all'igienizzazione delle mani. La preside Anna Gennari, impegnata nell'impartire gli accorgimenti per l'entrata in sicurezza e in fila indiana. Per tutti, genitori compresi, che a distanza vigilavano, resta comunque un anno particolare, diverso da ogni altro, che ha per protagonisti mascherine, gel igienizzante, distanziamento in classe e nei corridoi, e aule reinventate.

Tutti in classe

Intorno alle 8.45 i ragazzi della terza M dello scientifico Marconi sono già tutti al proprio banco ad ascoltare raccomandazioni e nuove modalità di vivere la scuola e la didattica. Il saluto del preside Riccardo Rossini, è stata l'occasione per vedere da vicino, come lo scientifico musicale si appresta ad affrontare il nuovo corso. «Che bello vedervi ragazzi il saluto del preside ogni spazio è stato ripensato a misura di voi studenti. Credo, che questa sia l'organizzazione ottimale per un plesso che ha classi così numerose. La terza M, classe normalmente da 32 alunni, riparte con 16 studenti in classe, spazio sufficiente, che la rende composita e unita. Basta poi rivolgere il monitor del Pc portatile dell'insegnante in cattedra verso voi alunni, per vedere i volti dell'altra metà dei vostri compagni, che seguono la riapertura a distanza, da casa. Nel corso delle settimane miglioreremo la didattica multimediale, potenziando la rete e gli strumenti. Buona la prima certo, ha funzionato il filtro d'ingresso con la segnaletica, il box di presidio con il nostro personale Ata e la rilevazione della temperatura automatica attraverso un sistema monitor di video sorveglianza. Resta però un paradosso e qualche accorgimento da intraprendere per la gestione all'esterno, sotto il porticato.

E' evidente il formarsi di gruppi e gruppetti di ragazzi molto vicini, e anche la fila prima di entrare dev'essere più distanziata rispetto ad oggi. Aspetti che miglioreremo, così come ci auguriamo che i bus viaggino ma non troppo carichi, altrimenti lo sforzo delle scuole con le misure di distanziamento, non sarà sufficiente». I ragazzi del triennio che frequentano al Campus la sede distaccata del liceo linguistico Mamiani, hanno iniziato già con la normale didattica del programma. «Come non notare l'entusiasmo, gli abbracci e sì forse un po' troppo ravvicinati, ma del resto molti di noi non si sono visti per sei lunghi mesi racconta Gabriele Magi di terza F - da domani, credo che si torni a un orario normale e la prima campanella sarà alle 8.05. La scuola si è organizzata con percorsi differenziati per colori per ogni sezione e ingressi separati per il biennio e il triennio».

Prima lezione

Si parte con la prima lezione di francese nella classe dell'indirizzo linguistico di Gabriele e Sofia Gerboni. «Alle nuove regole dovremo abituarci prosegue Gabriele, al termine del primo giorno sono diversi i cambiamenti che ci aspettano, come l'ora di educazione fisica. La palestra verrà utilizzata a rotazione, ma finché il tempo lo permetterà faremo lezione all'aperto, proprio come questo primo giorno, in cui è stata alternata la teoria a una camminata all'aperto. Stop purtroppo allo sport di squadra, perché ogni attrezzo viene toccato o usato da più alunni nella giornata, così ha spiegato l'insegnante, e la scuola dovrebbe dotarsi per le ore di ginnastica di guanti in lattice. Al banco non serve tenere la mascherina, ma cambia il rapporto con il nostro compagno, per parlare con il compagno più vicino, dovremo alzarci e farlo solo con la mascherina indossata. Più libertà nell'intervallo, dove possiamo restare o girare per i corridoi»

Letizia Francesconi

