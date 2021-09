L'ISTRUZIONE

PESARO File alle porte delle scuole ma non così numerose come temuto. Qualche rallentamento negli istituti che avevano chiamato i collegi dei docenti in presenza. Una giornata, quella di ieri, di ordinario rientro per insegnanti e personale con, tuttavia, un'incognita: come comportarsi con i neoassunti? Avere o non avere il passaporto vaccinale non poteva impedire il 1° settembre (ieri) ad un neoimmesso in ruolo di presentarsi per la firma della presa in servizio. L'adempimento che determina non la data dell'effetto giuridico ma del compenso economico.

Il problema

«Un problema osserva Tuscia Sonzini, il segretario generale della Flc Cgil Pesaro Urbino che nel Pesarese non si è posto». Comunque, il Green pass, l'App Verifica C19, e il modus operandi dettato dal Ministero non facilitano la vita dei presidi. Rimangono in prima linea, da soli, per fronteggiare polemiche e problemi, consapevoli che esiste il rischio di contenziosi.

Il 31 dicembre cosa accade?

«Purtroppo, sono linee fa notare la sindacalista - troppo generiche e non considerano tutte le situazioni. C'è chi ha avuto solo la prima dose, chi ha dovuto richiedere l'esenzione per problemi personali e si dimentica del lavoratore fragile. Chi non può ammalarsi e non si può vaccinare. Una tematica di cui si occupiamo come sindacato vigilando sulla sicurezza dei lavoratori e sulle misure per garantirla». Come anche i casi di sostituzione breve o dell'organico Covid aggiuntivo. «Non si sa quanti docenti saranno a disposizione dei Presidi, quali sono le risorse previste dal Ministero e nemmeno come faranno i presidi quando il 31 dicembre prossimo usciremo dallo stato di emergenza e le dovranno fare uscire dall'organizzazione delle classi. In particolare, per la cosiddetta divisione delle bolle nell'infanzia, la divisione delle aule dove i bambini sono troppo numerosi. Insomma, il Green pass è un problema su cui tutti si focalizzano ma non cancella i problemi di spazio, di organico, di risorse che si trascinano dalla riforma Gelmini».

Il rientro in presenza

Il rientro a scuola deve essere in presenza. È la posizione della Cisl scuola per cui non esiste una fazione pro-vaccino o contro il vaccino: la scuola è un bene comune. «Anche se al 90% il personale è vaccinato commenta Serena Pagliai, responsabile Cisl di Pesaro Urbino - è logico aspettarsi problemi con il Green Pass sollevati per ragioni di salute o per scelta. Il che apre le porte ai tamponi a pagamento ogni due giorni e in quell'ambito s'inserisce la nostra richiesta di autorizzare i tamponi salivari come sindacato, anche se riguardava i bambini. Siamo purtroppo consapevoli ribadisce - che chi non ha il Green pass dovrà chiedere l'aspettativa e rimarrà senza stipendio e anche che avrà una nota di demerito perché non prenderà servizio. Ma queste sono scelte personali». Infine, conclude: «Purtroppo, quest'anno ci sono troppi condizionali nelle indicazioni date dal Cts, il che mette in difficoltà i presidi nel prendere delle decisioni e creerà confusioni».

La mobilitazione

Anief, il sindacato che si fa spazio nel mondo della scuola, ha indotto uno sciopero nazionale per ogni data di rientro scolastico. Nelle Marche, sarà il 15. «Non abbiamo firmato il protocollo sulla sicurezza perché le nostre richieste non sono state ascoltate. Non si tratta di uno sciopero contro il vaccino o il Green pass spiega Rodrigo Verticelli, responsabile Marche e Abruzzo ma una protesta perché non si trovano soluzioni per le classi pollaio, la stabilizzazione dei precari, la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

Véronique Angeletti

