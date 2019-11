L'istituto Pirandello e l'energia sostenibile

PESARO Sono trascorsi già 10 anni dal primo esperimento di fotovoltaico che il Comune di Pesaro ha realizzato all'istituto comprensivo Pirandello. Oggi la scuola ha ampliato il suo raggio d'azione, con le sedi di via Nanterre e via Salandra, e con una sede distaccata nel Comune di Mombaroccio. «Da noi il fotovoltaico è ormai una realtà consolidata, e diversi sono i progetti che con il supporto di ragazzi e famiglie stiamo portando avanti». A dirlo con orgoglio è la dirigente scolastica dell'istituto, Cinzia Biagini. «In media l'impianto, presente sulla copertura della scuola, ha una produzione all'anno di oltre 14 mila kilowatt. Nell'agosto scorso due pannelli sono stati danneggiati dal forte vento e ora attendiamo un intervento di ripristino da parte del Comune. Un'esperienza questa che va avanti dal 2009. Benefici diretti ci sono, e non solo sul risparmio per i costi delle utenze, ma anche sui proventi che ne derivano. Una quota infatti di risparmio, proprio grazie al fotovoltaico, viene restituita all'istituto comprensivo e reimpiegata per progetti e azioni rivolte ai ragazzi e alle strutture, in tema di efficienza energetica. Non solo didattica, ma grazie ai proventi incamerati abbiamo eliminato per esempio le bottigliette in plastica di acqua, acquistando caraffe per monouso per gli alunni. Ed ancora sono stati negli anni eliminati i potabilizzatori e la scuola consuma acqua della normale conduttura potabile, già sanificata. Progetti in corso anche con il Comune di Mombaroccio. L'Amministrazione ha infatti in programma l'installazione di un impianto casetta dell'acqua, proprio vicino alla sede distaccata dell'istituto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA