L'INTERVISTA

FANO Il dottor Massimo Cecconi, medico di base di Fano, così come la sua assistente, indossa la mascherina, unico schermo che può proteggerlo da un eventuale contagio.

Come vi state comportando?

«Ancora oggi si verifica uno strascico importante della normale influenza che noi, medici di base, cerchiamo da distinguere dalla presenza del Coronavirus, in base alle direttive ministeriali. Cerchiamo cioè di sapere se il soggetto interessato ha compiuto un viaggio in Cina o proviene dalle zone rosse del nord Italia, ma recentemente, purtroppo, i rischi hanno contagiato anche il nostro territorio».

In generale si è verificato un aumento di pazienti che si sono rivolti al suo studio in questo periodo?

«Per quanto riguarda richieste telefoniche sì, si è verificato un cospicuo aumento; per quanto riguarda patologie in atto, per cui si rende necessaria una visita, una prima verifica viene fatta sempre per via telefonica. Se le condizioni del soggetto non rientrano nel sospetto codificato dalle linee guida del Ministero, la visita a casa si esegue regolarmente. In alternativa si prendono tutte le precauzioni del caso, compresa quella che il paziente non deve uscire dalla sua abitazione, pena la diffusione del virus tra tutti coloro che frequentano l'ambulatorio, dove si rischia una amplificazione mostruosa. Noi stessi medici siamo a rischio e se per caso ci ammaliamo, la nostra stessa sostituzione non risulta affatto facile».

Si sente particolarmente a rischio?

«Questo è il nostro mestiere. Potrei risponderle che il pericolo è il nostro mestiere, ma evidentemente facciamo il possibile per proteggere noi stessi e i nostri utenti. Purtroppo c'è ancora gente che, nonostante l'età, tossisce senza mettersi la mano davanti. E' un semplice comportamento di buona creanza, che comunque ha una sua validità dal punto di vista sanitario».

Le è capitato qualche caso sospetto?

«Sì, giusto stamattina: un paio di casi che stiamo gestendo sotto osservazione. Non siamo arrivati ancora al traguardo del tampone, ma stiamo seguendo tutta la famiglia».

Si tratta in prevalenza di anziani, o frequentano l'ambulatorio anche molti giovani?

«Per i giovani e gli adulti è un problema, perché in caso di rischio devono osservare una quarantena piuttosto lunga e questo per chi ha esigenze di lavoro costituisce un ostacolo non da poco. Gli anziani comunque sono più fragili, non a caso per loro la vaccinazione per l'influenza è gratuita».

Ritiene comunque che i provvedimenti in atto, reiterati, ma pur sempre limitati nel tempo, servano a qualcosa?

«La speranza è che si vada ad un progressivo abbattimento della diffusione del virus e all'aumento delle guarigioni. Un buon consiglio comunque è quello di uscire di casa il meno possibile».

Massimo Foghetti

