L'INTERVENTO URBANISTICO CAMBIERÀ IL VOLTO DI TUTTO IL CENTRO STORICO

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Sarà una svolta in chiave green fra sostenibilità, sicurezza e una moderna visione di via Curiel e via Passeri, due assi del quadrivio centrale fra loro comunicanti e che si incontrano nel salotto buono di piazzale Lazzarini. Il progetto di rinascita e valorizzazione è in dirittura di arrivo, curato dall'architetto pesarese Matteo Ascani dello studio Ama, in concerto con l'assessorato ai Lavori Pubblici.

Il concept

L'impatto su via Curiel con alle spalle l'asse di viale XI Febbraio, sarà ben diverso da come i pesaresi lo conoscono. Spazio per la passeggiata e maggiore respiro per le attività economiche. Gli stalli della sosta lasceranno posto ad alberature vere e proprie, che verranno piantumate fra la pavimentazione e il marciapiede. Un unicum pensato anche per via Passeri, ma con un intervento di arredo urbano e messa in sicurezza del tratto carrabile di fronte alla Biblioteca San Giovanni. L'investimento previsto dall'Amministrazione si aggira oltre i 300 mila euro. Risorse, che verranno garantite da un mutuo da accendere a stretto giro, non appena il progetto definitivo verrà presentato e approvato. Il primo disegno preliminare, prevedeva un investimento di 200 mila euro, costi poi in aumento, con l'intenzione di recuperare alcune parti della sede stradale del centro, particolarmente dissestate o a rischio di futuri cedimenti.

Due vie, un brand

«L'input che ha mosso il disegno condiviso con i progettisti comunali, è ricreare una nuova immagine così illustra l'intervento l'architetto Ascani all'interno del centro partendo da questi due assi ritenuti marginali, diamo vita a un'operazione di valorizzazione per brandizzare, in un certo senso le due vie, che potranno essere più accattivanti e immediatamente riconoscibili. Altro punto di forza sarà la messa in sicurezza del pedone in bicicletta, durante la passeggiata, limitando la sosta e l'impatto delle auto in ingresso al centro storico. Nella parte alta di via Curiel, per esempio, verranno eliminati almeno 12 stalli, ma è altrettanto vero che le auto continueranno ad entrare su quel lato, obbligate a ridurre la velocità, grazie ad una serie di correttivi che sono in fase di studio e ultimazione con i tecnici comunali». Via Curiel: sette alberature di prugnolo selvatico, come già troviamo in altre zone del centro storico saranno piantumate a terra nella parte alta d'accesso alla via. «Un tratto alberato prosegue Ascani a una distanza di circa sette metri l'una dall'altra negli spazi sul lato destro, liberati dalle auto, fra le attività di food e commerciali. L'ideale, cronoprogramma alla mano, sarebbe iniziare le piantumazione fra marzo-aprile per poi procedere in autunno. Parliamo di alberi non particolarmente alti per una via centrale di circa 3 metri e mezzo.

Il landmark

«Tradotto, andremo a realizzare un landmark, cioè un punto di congiunzione fra vegetazione, arredo urbano e attività esistenti. Proprio la parte alta della via subirà un intervento più incisivo, in termini di immagine e viabilità . L'attuale imbocco alle auto verrà calibrato: nello spazio, che c'è fra la boutique Spagnoli e la caffetteria, potrebbe essere realizzata una piccola piazzetta o meglio spazio pubblico con sedute e alberature piantumate, il tutto modificando l'attuale curvatura stradale. Spostandoci nella parte centrale all'accesso con Galleria Roma, verranno previste fioriere alberate con vegetazione bassa e con un ricambio annuale delle essenze, Fioriere, dalle forme allungate che faranno da seduta. A breve con i tecnici comunali, torneremo nella via per rilievi di tenuta alla pavimentazione, prima di procedere con la presentazione del definitivo». Via Passeri: tutto l'asse fino alla Biblioteca San Giovanni, sarà una prosecuzione di via Curiel ma con un'attenzione particolare a beneficio dell'utilizzo e della proroga del suolo pubblico per ristorantini e attività di food. Più sicurezza carrabile e pedonale così fra il museo Rossini e la San Giovanni.

Lo snodo critico

«Una soluzione concertata con i tecnici comunali alla viabilità conclude l'architetto Ascani oggi lo snodo più critico è il parcheggio con motorini e biciclette lungo l'asse di fronte alla biblioteca, dove manca un percorso pedonale. Per questo si è deciso di riqualificare la sosta delle bici, spostando il posteggio. Rientra nella valorizzazione anche il sagrato della chiesa, restaurando la pavimentazione e posizionando fioriere-dissuasori per dare l'idea di uno spazio più ampio per passeggiare in sicurezza. Infine di fronte al museo Rossini, ci sarà un cambiamento nell'arredo a terra con una pavimentazione in trani bianco, creando un disegno che riprenda lo stemma rossiniano. Ed ancora fioriere e verde su tutta la via con l'inserimento di nuove sedute, soprattutto in corrispondenza del tratto terminale dove si concentrano i locali».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

