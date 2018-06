CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INQUINAMENTOPESARO Ex Amga, la battaglia legale tra privati e Comune finisce in Cassazione mentre va avanti il percorso di bonifica del sito di via Morosini nella falda e nei punti confinanti alla zona rossa dove è stato rimosso il terreno contaminato. La situazioneL'Istituto Superiore di Sanità , nel parere inviato a Pesaro qualche settimana fa, ha indicato che la terza torre non va più costruita, con il cambio di destinazione dell'area, che ora il Comune vuole destinare a parco, ma servirà comunque un accordo e un'eventuale permuta con...