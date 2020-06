L'INNOVAZIONE

PESARO Se le sedi stradali sono dissestate con buche e asfalto da rifare, niente paura: da oggi è attiva Buca App, nuova applicazione on line, scaricabile da tablet o smartphone, che rende il cittadino protagonista nella segnalazioni di disagi e criticità , quartiere per quartiere.

Le start up

Mobility Pro, società che gestisce il pronto intervento sulle strade comunali e il servizio Lavori Pubblici uniscono le forze per risolvere i disservizi segnalati quotidianamente dai cittadini. La nuova applicazione nasce con il supporto di due start up locali. Il vantaggio, spiegano Rodolfo Brandi, imprenditore edile, ideatore del progetto e l'imprenditore Massimiliano Ascolillo, permette per la prima volta di geo localizzare il disservizio, consentendo agli addetti Mobility Pro di intervenire tempestivamente. Accanto al nuovo servizio ci sono poi anche i numeri resi noti dall'ingegnere Mirko Pianosi, responsabile della società che si occupa di manutenzioni stradali. Numeri che fotografano le migliaia di segnalazioni inoltrate dai cittadini fin dall'inizio dell'anno e che il lockdown per l'emergenza sanitaria non ha fermato. La rivoluzione digitale per le manutenzioni stradali, passa dal proprio smartphone. Un nuova opportunità di sperimentazione, precisa il sindaco Ricci e dopo Mobility Pro questo tipo di App potrebbe essere applicati a beneficio di altri servizi.

Altri servizi

Estesa per esempio in collaborazione con Marche Multiservizi per le segnalazioni e le criticità su raccolta differenziata e rifiuti oppure ad Aspes per la richiesta di interventi e segnalazioni sul vere urbano. «Con App Buca, il cittadino diventa protagonista attivo. Può segnalare ed essere costantemente aggiornato sullo stato e l'evoluzione del problema spiegano Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni». L'App è scaricabile gratuitamente compatibile con i sistemi Ios e Android. Il cittadino potrà segnalare anche con una foto o un breve video, la localizza il problema, buche pericolose o asfalto ammalorato. «Ogni segnalazione - entra nel merito Pianosi per Mobility Pro viene trasmessa a una nostra squadra di operai specializzati, già sulle strade per interventi di vario tipo con la possibilità di verificare e intervenire nel più breve tempo possibile. L'avvenuta sistemazione viene poi caricata sull'apposita sezione dell'App e un messaggio viene inoltrato in tempo reale al cittadino che ha segnalato il problema. Una modalità pensata per tenere costantemente informato l'utente sullo stato di avanzamento della presa in carico».

Il feedback

Una modalità innovativa questa, che consentirà un feedback immediato nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Non solo, con l'App Buca si invieranno agli utenti registrati anche informazioni relative alle sempre diverse problematiche nei tratti delle strade comunali. Si possono segnalare disagi sulla pavimentazione anche dei marciapiedi ciclopedonali o quei disservizi relativi a semafori, segnaletica orizzontale e cartellonistica stradali abbattuti. «Dai lavori in corso, ai guasti fino alle segnalazioni sull'andamento del traffico in una zona o nell'altra proseguono Pianosi e Belloni - passando per quei tratti di strada chiusi o dove la viabilità verrà modificata. Un esempio potrebbe essere la nuova viabilità con lo stato di avanzamento lavori nei tratti interessati dalla chiusura del ponte di via La Marca».

«L'emergenza Covid non ha impedito ai cittadini di segnalare né di fermare i nostri interventi sulle strade entra nel merito il responsabile Mobility Pro - dall'inizio dell'anno ad oggi, nonostante il periodo del lockdown nel marzo scorso, siamo già arrivati a oltre 2 mila-2500 segnalazioni sulle strade.

I numeri

Le richieste di interventi sono in aumento, nonostante l'emergenza Covid e rispetto agli interventi che per le manutenzioni stradali si mettono in atto da un anno all'altro. Per questo a fine anno potremo arrivare anche a circa 4 mila interventi fatti, se consideriamo una media di quasi 3 mila interventi l'anno sulle strade di competenza comunale. In media parliamo di 200-300 segnalazioni al mese, che riceviamo da privati e semplici cittadini per problemi di tenuta dell'asfalto e segnalazioni di buche spesso pericolose e profonde. C'è poi una lista di priorità che puntualmente viene inviata ai tecnici comunali. Di qui ai prossimi mesi, le criticità più rilevanti, sulle quali ci aspettiamo una risposta del Comune interessano zone come Pantano, l'asse di via Gagarin, Tombaccia fino alla prima periferia cittadina verso Pozzo Alto e Borgo Santa Maria».

Letizia Francesconi

