L'iniziativa Mi spendo per te

PESARO Da domani sarà aperto e attivo il Coc, o meglio centro operativo comunale, attivo per l'emergenza sanitaria, che mette insieme Protezione Civile e volontari, aperto con orario continuato dalle 8 alle 19, a servizio di segnalazioni e richieste di aiuto, consegne di medicinali e monitoraggio di chi si trova in isolamento. Mi spendo per te è il progetto di Amministrazione comunale in concerto con la Protezione Civile e il mondo del sociale e del volontariato. Un lavoro di squadra nato da un'idea che lega gli assessorati alla Crescita e Servizi Sociali e anticipato con un post da Massimiliano Santini. Assistenza a domicilio per famiglie in quarantena, oltre a un'assistenza per gli over 65 che vivono soli o si affidano a una badante. «L'obiettivo è riuscire in breve tempo a rendere funzionante un servizio a sostegno degli over 65 - anticipa Massimiliano Santini per consegnare direttamente a casa alimentari, l'occorrente per la casa e i medicinali. Nelle ultime ore sono tante le manifestazioni di solidarietà e affetto che mi stanno arrivando e anche proposte di chi si mette in gioco per dare una mano. Solo per citare un commento fra i tanti, anche un professore del liceo Marconi, sposa la nostra idea e non ha esitato a rendersi disponibile con un gruppo di ragazzi del liceo per dare una mano. I pesaresi hanno un cuore grande. Questo progetto comunque potrà contare su personale e volontari di Protezione Civile e non, adeguatamente formati e preparati. I casi con i quali ci troveremo a contatto saranno fra i più diversi, ognuno con una propria complessità. Stiamo parlando di una fascia critica quella dell'anziano e del grande anziano, che sta cercando di superare l'emergenza all'interno della propria casa, ma che spesso non ha l'assistenza adeguata o semplicemente una parola di conforto e sostegno». I volontari: due i centri aperti per la gestione dell'emergenza territoriale. Il Coc negli spazi del Centro Operativo in strada dei Cacciatori e il Soi, Sala Operativa Integrata attiva nella sede della Provincia che riunisce enti locali, forze dell'ordine e sanitari per il monitoraggio dell'emergenza e delle criticità. Sono ore di intenso lavoro queste per Ugo Schiaratura, a capo della Protezione Civile locale per l'organizzazione del Coc. In tutto sono otto volontari che operano su due turni in contatto diretto con i cittadini. Si lavorerà raccogliendo le segnalazioni.

