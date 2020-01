Un patto

di quartiere

E' stata discussa dal quartiere 12 Pantano l'iniziativa del Patto di quartiere che mira a coinvolgere tutte quelle associazioni che svolgono le loro attività all'interno del quartiere. Una commissione apposita istituita dal consiglio di quartiere, si occuperà di redarre la stesura del Patto. Si tratta di un documento scritto, di impegno reciproco, che il consiglio di quartiere e le associazioni che vivono il quartiere sottoscrivono nell'ottica di una collaborazione funzionale al miglioramento della vita di chi il quartiere lo vive. La commissione per la realizzazione e la stesura del Patto di quartiere si è riunita nei giorni scorsi allargando l'invito a tutti i referenti delle associazioni coinvolte. Si è trattato di un'assemblea informativa dove le associazioni sono state chiamate a descrivere in breve le loro attività nel quartiere in previsione della futura sottoscrizione dell'accordo che prevede anche e la fruizione delle sale a disposizione nella sede del quartiere in via Confalonieri nonchè l'attivazione della rete di collaborazione attiva. Si cercano infine anche dei volontari che possano prendere parte ai progetti sociali Volentieri volontari e Nonno vigile.

