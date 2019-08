L'iniziativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porte apertecon l'Open DayIl Cantiere Rossini apre le porte alla città e ai pesaresi, e lo fa con due giornate open day, dedicate alla visita dei propri spazi. Un'iniziativa in programma il 20 e 21 settembre. «L'idea spiega il direttore, Alfonso Postorino - è stata pensata per mostrare quanto è stato fatto in particolare nell'ultimo anno, e come invece potrà apparire il cantiere dalla prossima stagione. L'obiettivo è integrare la realtà del nostro stabilimento nel contesto urbano della città e del porto». Dunque visita agli spazi, ma...