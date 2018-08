CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INFRASTRUTTURAPESARO Pronti nuovi investimenti per il porto. L'avvicendamento alla guida della Capitaneria, non ha fermato l'attività e la progettazione in corso, che vede coinvolti Autorità di Sistema del medio Adriatico, Regione, Capitaneria e Amministrazione comunale. Prima il cambio al vertice della Capitaneria, tra il comandante Silvestro Girgenti e il successore Maurizio Tipaldi e ora, con la ripresa dell'attività amministrativa, verranno messe in fila una serie di opere infrastrutturali e di interventi che rientrano nel piano...