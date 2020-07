L'INFRASTRUTTURA

PESARO Il cantiere navale Rossini verso la tornata finale. Un maxi investimento da 6 milioni di euro per l'iconica e innovativa struttura in legno e acciaio, che si sta realizzando per la verniciatura di yacht di lusso e che ricalca il profilo del colle San Bartolo. Lavori troppo importanti che non si fermeranno con l'estate per recuperare i mesi perduti con il lockdown. A ripagare il piano d'investimenti plurimilionario della cordata d'investitori del cantiere, sarà il fatturato finale che potranno generare le lavorazioni di verniciatura e pitturazione su ogni yacht in arrivo al porto di Pesaro.

La ripartenza

La proporzione è così presto fatta: ogni yacht che sarà ospitato nell'innovativa struttura genera un fatturato in media da 1 milione di euro. E sono 60 gli addetti al lavoro impiegati attualmente per portare a termine l'intero progetto di costruzione e rilancio del cantiere.. Lo sviluppo dell'area portuale sarà legato a doppio filo all'indotto e alle potenzialità d'investimento di questo cantiere, che in tre anni è diventato fra i più innovativi e conosciuti dell'Adriatico e d'Italia. Tiene a ripeterlo più volte, Stewart Parwin, amministratore delegato del cantiere.

Giro di boa

Sarà un'estate di lavori, dopo lo stop prolungato per l'emergenza sanitaria e l'impresa che sta costruendo la maxi struttura si fermerà solo per Ferragosto, spiega Luca Milanesi, progettista padovano e direttore dei lavori. E' nell'interesse di tutti procedere spediti nella tabella di marcia per completare la struttura, che si staglia fra il porto e Baia Flaminia. Il cantiere Rossini vuole inaugurarla entro fine anno per essere operativo da gennaio con le innovative lavorazioni all'interno per yacht di lusso che sceglieranno Pesaro, ora a tutti gli effetti polo dell'Adriatico specializzato per la verniciatura di imbarcazioni di lusso. Nel frattempo l'attività non si ferma e si ricomincerà dopo l'estate. «Da ottobre prossimo fino ad aprile rimarcano mister Parwin e il direttore del cantiere, Alfonso Postorino è previsto l'arrivo di altre 15 imbarcazioni, ma solo per l'attività di manutenzione e refitting. Così riparte il sistema post emergenza». Il vero banco di prova sarà la stagione inverno-primavera 2021-2022. Fatturato e raddoppio del numero degli yacht, che sceglieranno il cantiere pesarese.

«L'innovativa struttura per la verniciatura è in fase di completamento, ma già ci sono armatori interessati e due contratti chiusi prosegue Parwin parliamo di un fatturato generato da yacht di 50 metri per 1 milione di euro ciascuno ed entrambi resteranno per 4 mesi nel polo di Pesaro con al seguito equipaggi e personale che si fermerà in città. Ma si lavora già al raddoppio, per sfruttare al massimo le capacità della maxi struttura e arrivare nella stagione 2021-2022 ad ospitare in contemporanea 4 yacht di lusso. Questa la media di imbarcazioni a stagione che il cantiere vuole intercettare.

Il quartier generale

Tornata finale anche per il nuovo quartier generale e operativo del cantiere Rossini. Dopo la pausa ferragostana, entro settembre verrà inaugurata l'altra struttura in costruzione ed ecosostenibile: un complesso che ospiterà cinque spazi per uffici, una zona ricreativa, reception e uno spazio verde per maestranze, direzione del cantiere, e a servizio degli equipaggi in arrivo al porto. No all'albergo: a domanda diretta l'amministratore inglese risponde: «Un albergo di business per l'attività e l'indotto del cantiere? E' sì un bel progetto da costruire ma non ora rimarca l'amministratore delegato - l'idea di una struttura ricettiva dove oggi sorge la Rotonda Bruscoli, non è al momento in nessun piano di budget definito e sottoscritto con la cordata di investitori che sono parte dalla Lisa Group. Nell'immediato c'è il completamento della mega struttura e il potenziamento dell'attività e degli yacht, unito alla promozione di Pesaro, dove anche il cantiere fa la propria parte, costruendo pacchetti di soggiorno e servizi in collaborazione con attività locali.

L'assist dalla Renco

Si guarda con favore alla ristrutturazione dell'hotel Garden, sul lungomare da parte del gruppo Renco. Un business hotel a servizio di manager e clientela. Per questo attendiamo di dialogare anche con questa partnership, e forse riusciremo in una collaborazione che ci unisca per il business e l'indotto delle nostre attività, fra la zona mare e porto».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

