PESARO I lavori all'acquedotto, preliminari alla bretella di Muraglia? Tutto fermo. La bretella stessa? Tutto fermo. E nel cantiere dell'interquartieri, tra Muraglia, la Barratoff in questo momento cresce solo la vegetazione incolta. Le ruspe insomma sono ancora ib lockdown anche se il Covid in questo caso c'entra poco. Nemmeno i più ottimisti in Comune sono più tanto ottimisti, anzi c'è chi, alla domanda, «ma la circonvallazione, cosa succede?», allarga le braccia sconsolato. Già cosa succede alla circonvallazione tanto attesa e pure così tanto a singhiozzo che sta accumulando ritardi su ritardi?

Gli interrogativi

Nel cronoprogramma stilato dall'Amministrazione comunale a suo tempo erano state scandite due tappe salienti: entro giugno 2020 - ovvero entro poche settimane - fine dei lavori di spostamento dell'acquedotto, poi, completato tutto il pacchetto delle opere propedeutiche, inizio dell'intervento vero e proprio per vedere la strada futura di collegamento. C'è stata nel mezzo l'emergenza Coronavirus, effettivamente, ma poi i cantieri sono ripartiti. Almeno la stragrande maggioranza dei lavori più attesi, vedi l'intervento al vecchio palazzetto di viale dei Partigiani oppure al bocciodromo in via dell'Acquedotto. E così dalle parti di piazza del Popolo hanno provato a ricontattare Società Autostrade. Ora il Covid pare centrare effettivamente poco.

Il Covid non c'entra

Autostrade ha fatto sapere, come ci è stato riferito da fonti comunali, che non muoverà un muscolo fino a quando graverà sulla sua testa la spada di damocle della minaccia da parte del Governo, legata alla revoca della concessione. Chiaro che questo problema non coinvolge solo Pesaro, ma tutte le infrastrutture programmate, e in corso, da parte della concessionaria lungo la Stivale. Ma Pesaro ci rimette, eccome. Le opportunità di questa strada sono state ribadite nel corso degli anni da tutti. Darebbe una bella sterzata al completamento dell'ossatura viaria urbana tracciata nel Prg, sarebbe il naturale completamento verso sud dell'interquartieri, migliorando così i collegamenti verso Muraglia, compresa la struttura sanitaria, verso Fano e più a sud, rappresenterebbe anche un'alternativa alla Statale soffocata a Sottomonte, con più fluidità per raggiungere l'Ardizio. E ultimo, ma non per ultimo, libererebbe dal traffico via Guerrini, dove i residenti hanno raccolto firme ed esternato il proprio malessere per il passaggio di camion e smog.

L'effetto contro

Davanti a questa situazione così stagnante, quella corsa liberatoria del sindaco di Fano Massimo Seri di appena una settimana fa al taglio del nastro sul Ponte del Metauro, anello di completamento delle opere accessorie alla terza corsia dell'A-14, fa un certo effetto se confrontata con le immagini che arrivano dai cantieri ancora allestiti, ma fermi, lungo il colle di Strada Pantano Castagni. A Pesaro, ancora, di opere accessorie, nemmeno l'ombra. E da fare ce ne sono diverse, per un valore di 75 milioni di euro. Insomma un bel pacchetto.

